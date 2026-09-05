Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu davasında tahliyeye ailelerden tepki ve itiraz
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda öğrenciler ve öğretmen Ayla Kara'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, 16 saat süren duruşma sonrası verilen tahliye kararı aileleri adliye önünde topladı.
Yaklaşık 16 saat süren duruşmanın ardından verilen tahliye kararına karşı aileler, adliye önünde bir araya geldi. Aileler, saldırıda hayatını kaybeden çocukları ve öğretmen Ayla Kara için adaletin sağlanmasını istedi.
Ailelerin avukatı Özcan Kara, tahliye kararına itiraz edeceklerini ve kararı veren hakimler hakkında reddi hakim talebinde bulunacaklarını açıkladı.
Kara, yargılama sürecinde ortaya çıkan ihmaller dikkate alındığında tahliye kararının kabul edilemez olduğunu savundu.
Hayatını kaybedenlerin yakınları ise kararın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, yargı sürecinin adil şekilde yürütülmesini ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesini talep etti.
Duruşma, 4 Aralık tarihine ertelendi.
Haber: Muhammet Özer
Son Dakika › Kahramanmaraş › Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu davasında tahliyeye ailelerden tepki ve itiraz - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?