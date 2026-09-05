Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu davasında tahliyeye ailelerden tepki ve itiraz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu davasında tahliyeye ailelerden tepki ve itiraz

Kahramanmaraş\'ta Ayser Çalık Ortaokulu davasında tahliyeye ailelerden tepki ve itiraz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda öğrenciler ve öğretmen Ayla Kara'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, 16 saat süren duruşma sonrası verilen tahliye kararı aileleri adliye önünde topladı.

Yaklaşık 16 saat süren duruşmanın ardından verilen tahliye kararına karşı aileler, adliye önünde bir araya geldi. Aileler, saldırıda hayatını kaybeden çocukları ve öğretmen Ayla Kara için adaletin sağlanmasını istedi.

Ailelerin avukatı Özcan Kara, tahliye kararına itiraz edeceklerini ve kararı veren hakimler hakkında reddi hakim talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Kara, yargılama sürecinde ortaya çıkan ihmaller dikkate alındığında tahliye kararının kabul edilemez olduğunu savundu.

Hayatını kaybedenlerin yakınları ise kararın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, yargı sürecinin adil şekilde yürütülmesini ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesini talep etti.

Duruşma, 4 Aralık tarihine ertelendi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

Kahramanmaraş, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu davasında tahliyeye ailelerden tepki ve itiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada 20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada
Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi
Motorine tarihi zam Litre fiyatı 90 lirayı aştı Motorine tarihi zam! Litre fiyatı 90 lirayı aştı
Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme ABB’den ihale alan 36 şirkete soruşturma Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma
Kan donduran aile faciası Oğlunu odun için öldürdü Kan donduran aile faciası! Oğlunu odun için öldürdü
Paşinyan’dan garip hareketler Paşinyan'dan garip hareketler

14:51
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri
14:34
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
14:27
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
14:05
Ali Koç’un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
13:49
Fenerbahçe’den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
13:08
Bahçeli’den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 15:01:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu davasında tahliyeye ailelerden tepki ve itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement