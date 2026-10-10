Kahramanmaraş'ta eşini öldüren sanığa müebbet cezası 18 yıl 4 aya indirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta eşini öldüren sanığa müebbet cezası 18 yıl 4 aya indirildi

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Kahramanmaraş\'ta eşini öldüren sanığa müebbet cezası 18 yıl 4 aya indirildi
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Kahramanmaraş'ta 23 Temmuz 2025'te İsa Divanlı Mahallesi'ndeki tespih dükkânında çıkan tartışmada eşini tabancayla öldüren sanık, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önce müebbet hapse çarptırıldı, cezası 18 yıl 4 aya indirildi. Kararın istinafa taşındığı bildirildi.

<a class='keyword-sd' href='/kahramanmaras/' title='Kahramanmaraş'>Kahramanmaraş</a>'ta eşini öldüren sanığa müebbet cezası 18 yıl 4 aya indirildi

Olay, 23 Temmuz 2025’te İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Tespih dükkânında çıkan tartışmada Emir Çokgezme (47), eşi Nazlı Çokgezme’yi (45) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan sanık, tutuklandı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanığa önce müebbet hapis cezası verildi, ardından cezası 18 yıl 4 aya indirildi. Kararın istinafa taşındığı bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta eşini öldüren sanığa müebbet cezası 18 yıl 4 aya indirildi - Son Dakika
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