Kahramanmaraş\'ta eşini öldüren sanığa müebbet cezası 18 yıl 4 aya indirildi

Kahramanmaraş'ta eşini öldüren sanığa müebbet cezası 18 yıl 4 aya indirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta 23 Temmuz 2025'te İsa Divanlı Mahallesi'ndeki tespih dükkânında çıkan tartışmada eşini tabancayla öldüren sanık, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önce müebbet hapse çarptırıldı, cezası 18 yıl 4 aya indirildi. Kararın istinafa taşındığı bildirildi.
Olay, 23 Temmuz 2025’te İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Tespih dükkânında çıkan tartışmada Emir Çokgezme (47), eşi Nazlı Çokgezme’yi (45) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan sanık, tutuklandı.
Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanığa önce müebbet hapis cezası verildi, ardından cezası 18 yıl 4 aya indirildi. Kararın istinafa taşındığı bildirildi.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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