Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı, Avşar Köyü yolunda 4 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Avşar Köyü ile Kayseri yolu güzergâhında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 46 AAG 187 plakalı otomobil, Avşar Köyü’nden gelerek Kayseri yolu üzerinde seyir halindeyken dönüş yapmak istedi.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen İ.B. yönetimindeki 46 BC 366 plakalı otomobil, dönüş yapan aracın arka bölümüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü S.A. ve İ.B. ile 46 BC 366 plakalı otomobilde bulunan D.B. ve İ.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer