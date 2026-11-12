Kahramanmaraş'ta iş yerine pompalı tüfekle saldırı anı kamerada, 2 şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta iş yerine pompalı tüfekle saldırı anı kamerada, 2 şüpheli aranıyor

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Kahramanmaraş\'ta iş yerine pompalı tüfekle saldırı anı kamerada, 2 şüpheli aranıyor
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Kahramanmaraş\'ta iş yerine pompalı tüfekle saldırı anı kamerada, 2 şüpheli aranıyor
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde kimlikleri belirlenemeyen iki kişi bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

<a class='keyword-sd' href='/kahramanmaras/' title='Kahramanmaraş'>Kahramanmaraş</a>'ta iş yerine pompalı tüfekle saldırı anı kamerada, 2 şüpheli aranıyor

Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi, bir iş yerinin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırı anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, görüntülerde şüphelilerden birinin iş yerine ateş ettiği, diğerinin ise yere düşen boş kovanları topladığı görüldü.

Öte yandan, saldırıda kullanılan aracın olay yerinden uzakta bulunan toprak bir yola bırakıldığı öğrenildi.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
KahramanmaraşDulkadiroğlu3. SayfaGüncelSon Dakika

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