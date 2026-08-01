Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Suçatı mevkisinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, kaza yapan araçta olası risklere karşı güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak kazanın meydana geliş nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.