Kahramanmaraş Türkoğlu'nda otomobil trenle çarpıştı, sürücü ve yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Türkoğlu'nda hemzemin geçitten kontrolsüz geçmeye çalışan otomobil trenle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile 8 yaşındaki yolcu yaralandı; hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. R.Ç. (38) yönetimindeki tren, Türkoğlu’ndan Nurdağı istikametine seyir halindeyken, D.M.Y. (45) yönetimindeki 46 ADT 460 plakalı otomobilin kontrolsüz şekilde hemzemin geçitten geçmeye çalışması sonucu çarpışma yaşandı.
Kazada otomobil sürücüsü D.M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.İ.Y. (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
Sizin düşünceleriniz neler ?