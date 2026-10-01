Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, okul güvenliği toplantısında öğrenci güvenliğini vurguladı - Son Dakika
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Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, okul güvenliği toplantısında öğrenci güvenliğini vurguladı

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Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, okul güvenliği toplantısında öğrenci güvenliğini vurguladı
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Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç başkanlığında okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda okul çevresi güvenlik tedbirleri, öğrenci ulaşımı, trafik düzenlemeleri ve servis denetimi değerlendirildi; Kılıç öğrenci güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.


Taşlıçay Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ başkanlığında, ilçemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, okul güvenliği toplantısında öğrenci güvenliğini vurguladı

Toplantıda; okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, öğrencilerimizin güvenli ulaşımı, trafik düzenlemeleri, okul servis araçlarının denetimi ve eğitim ortamlarında karşılaşılabilecek risklere yönelik alınacak önlemler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, okul güvenliği toplantısında öğrenci güvenliğini vurguladı

Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ, öğrencilerimizin güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu belirterek, eğitim-öğretim ortamlarının güvenli ve huzurlu bir şekilde sürdürülebilmesi için ilgili tüm kurumların koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine vurgu yaptı.

Toplantı, görüş ve değerlendirmelerin ardından alınan kararların ilgili kurumlarca uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi kararıyla sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Batı Akdeniz Kalkınma AjansıTaşlıçayGüvenlikTrafikGüncelEğitimSon Dakika

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