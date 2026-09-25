Taşlıçay Kaymakamı Kılıç ve Başkan Budak, kum ocağı ve otogar projelerini inceledi - Son Dakika
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Taşlıçay Kaymakamı Kılıç ve Başkan Budak, kum ocağı ve otogar projelerini inceledi

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Taşlıçay Kaymakamı Kılıç ve Başkan Budak, kum ocağı ve otogar projelerini inceledi
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Taşlıçay Kaymakamı Kılıç ve Başkan Budak, ilçede planlanan kum ocağı, beton santrali, otogar, Hz. Nuh Camii ve Aşevi alanlarında inceleme yaptı. Yatırımların ilçenin altyapısına, sosyal yaşamına ve kamu hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç ve Başkan Mehmet Ali Budak, ilçede planlanan kum ocağı, beton santrali, otogar, Hz. Nuh Camii ve Aşevi projelerinin gerçekleştirileceği alanlarda incelemelerde bulundu.

Taşlıçay Kaymakamı Kılıç ve Başkan Budak, kum ocağı ve otogar projelerini inceledi

İncelemeler sırasında projelerin planlama ve yürütülme süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Söz konusu yatırımların ilçenin altyapısına, sosyal yaşamına ve kamu hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Taşlıçay Kaymakamı Kılıç ve Başkan Budak, kum ocağı ve otogar projelerini inceledi

Ziyaret kapsamında kaymakamlık tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, ilçeye yönelik yatırımlar konusunda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sürdürüleceği belirtildi.

Taşlıçay Kaymakamı Kılıç ve Başkan Budak, kum ocağı ve otogar projelerini inceledi

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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