Taşlıçay Kaymakamı Kılıç ve Başkan Budak, kum ocağı ve otogar projelerini inceledi

Taşlıçay Kaymakamı Kılıç ve Başkan Budak, kum ocağı ve otogar projelerini incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşlıçay Kaymakamı Kılıç ve Başkan Budak, ilçede planlanan kum ocağı, beton santrali, otogar, Hz. Nuh Camii ve Aşevi alanlarında inceleme yaptı. Yatırımların ilçenin altyapısına, sosyal yaşamına ve kamu hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.
Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç ve Başkan Mehmet Ali Budak, ilçede planlanan kum ocağı, beton santrali, otogar, Hz. Nuh Camii ve Aşevi projelerinin gerçekleştirileceği alanlarda incelemelerde bulundu.
İncelemeler sırasında projelerin planlama ve yürütülme süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Söz konusu yatırımların ilçenin altyapısına, sosyal yaşamına ve kamu hizmetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.
Ziyaret kapsamında kaymakamlık tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, ilçeye yönelik yatırımlar konusunda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sürdürüleceği belirtildi.
Haber: Servet Arslan
Kaynak: Haber Platformu
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