Kilis İl Jandarma Komutanlığı, tarım işçilerine KADES\'i anlatıp broşür dağıttı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, tarım işçilerine KADES'i anlatıp broşür dağıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis İl Jandarma Komutanlığı, 2 Kasım 2026'da tarım işçilerine KADES hakkında bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Faaliyette uygulamanın amacı ve kullanım şekli anlatıldı, broşürler dağıtıldı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine hızlı şekilde ulaşabilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 2 Kasım 2026 tarihinde tarım işçilerine yönelik KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Faaliyet kapsamında vatandaşlara KADES uygulamasının amacı, kullanım şekli ve sağladığı kolaylıklar anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı’nın kadınların bilinçlendirilmesi ve şiddetle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Haber: Abdullah Alpdağ
Kaynak: Haber Platformu
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