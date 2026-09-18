Kilis\'te motosiklet beton mikserinin altında kaldı, sürücü yaşamını yitirdi

Kilis- Gaziantep karayolu üzerinde, Sanayi Sitesi civarında feci bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet ile beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet beton mikserinin altında kaldı.

Kazada motosiklet sürücüsü, beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Abdullah Alpdağ