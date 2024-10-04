10 yıllık Bitcoin balinası 6 milyon dolarlık hareketle uyandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

10 yıllık Bitcoin balinası 6 milyon dolarlık hareketle uyandı

10 yıllık Bitcoin balinası 6 milyon dolarlık hareketle uyandı

Kripto para izleme servisi Whale Alert, Bitcoin (BTC) ekosisteminde sıra dışı bir aktivite tespit etti. 10 yıldır sessiz kalan bir cüzdan aniden 100 BTC'lik (6,12 milyon dolar) bir transfer gerçekleştirdi. Bu olay, uzun vadeli yatırım stratejilerinin potansiyelini ve Blockchain teknolojisinin şeffaflığını vurguluyor.

04.10.2024 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasında nadir görülen bir olay yaşandı. Satoshi Nakamoto döneminden kalma bir Bitcoin cüzdanı, on yıldan uzun bir sürenin ardından yeniden aktif hale geldi. Bu aktivite, Satoshi Nakamoto'nun kimliğini açıklayacağının iddia edildiği yeni bir belgeselin yayın tarihine yakın bir zamanda gerçekleşti. Bu çakışma, kripto topluluğunda spekülasyonlara ve tartışmalara yol açtı.

Satoshi Dönemi Yatırımcısı Yüzde 665 Kârla Geri Döndü

Whale Alert raporuna göre 2013 yılında sadece 91 dolara alınan 100 BTC, bugün 6,12 milyon dolarlık bir değere ulaştı. Bu, yıllık ortalama yüzde 665,6'lık bir getiri oranına karşılık geliyor. Söz konusu yatırım, Bitcoin'in uzun vadeli potansiyelini gösteriyor.

Kripto para piyasalarının yüksek volatilitesine rağmen bu vaka uzun vadeli yatırım stratejisinin ne kadar kârlı olabileceğini gösteriyor. 'HODL' (uzun vadeli tutma) stratejisi, kripto para dünyasındaki etkisini bir kez daha kanıtladı.

Olay, kripto para teknolojisindeki gelişmeleri ve kullanıcı davranışlarındaki değişimi de yansıtıyor. Eski tip cüzdandan yeni nesil SegWit uyumlu cüzdana geçiş, teknolojik ilerlemenin bir göstergesi. Bu hareket, kripto para sahiplerinin değişen teknolojiye nasıl uyum sağladığını gösteriyor.

Blockchain teknolojisinin sunduğu şeffaflık, bu tür hareketlerin tespit edilmesini sağlıyor. Whale Alert gibi izleme servisleri, bu şeffaflığı kullanarak kripto dünyasındaki önemli hareketleri belirliyor. Bu durum, kripto para piyasasının güvenilirliğini ve şeffaflığını artırıyor.

Satoshi Nakamoto, Kripto Para, Blockchain, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para 10 yıllık Bitcoin balinası 6 milyon dolarlık hareketle uyandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
21:39 Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:25 ’İş güvenliği nerede’ dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi 'İş güvenliği nerede' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 14:41:26. #1.13#
SON DAKİKA: 10 yıllık Bitcoin balinası 6 milyon dolarlık hareketle uyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement