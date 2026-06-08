200\'den fazla kripto kuruluşu Clarity Act için Senato\'ya çağrı yaptı

Dijital varlık şirketleri, sektör birlikleri ve taban örgütlerinden oluşan 200'ü aşkın kuruluştan kurulu bir koalisyon, Senato liderleri John Thune ve Chuck Schumer'a bir mektup iletti. Mektupta, Dijital Varlık Piyasası Açıklık Yasası'nın (Clarity Act) Senato genel kurulunda oylanması talep edildi.

Mektubu Stand With Crypto, Blockchain Association, Crypto Council for Innovation ve The Digital Chamber birlikte hazırladı. Stand With Crypto'nun açıklamasına göre kuruluş, tasarının geçmesi için 50 eyalette yaklaşık 3 milyon savunucudan oluşan bir ağı harekete geçirdi. Mektubu imzalayanlar arasında Coinbase, Ripple, Kraken, Andreessen Horowitz, Circle ve Binance US yer aldı.

TASARI GENEL KURULA YAKLAŞTI

İmzacılara göre yasa, dijital varlık piyasaları için kapsamlı bir federal çerçeve oluşturacak, düzenleyici sorumlulukları netleştirecek, uygulanabilir kayıt yolları yaratacak, yazılım geliştiricilerine yönelik korumaları sürdürecek ve daha fazla dijital varlık faaliyetini güvenilir ABD piyasalarına taşıyacak. Mektupta, "Clarity Act, Kongre'ye yeniliği, istihdamı, yatırımı ve piyasa faaliyetini ülke içinde tutarken ABD'nin dijital varlık yeniliğinde küresel liderliğini güçlendirme fırsatı sunuyor." ifadeleri yer aldı. İmzacılar ayrıca ABD'nin en derin sermaye piyasalarına, en güçlü hukukun üstünlüğü geleneğine ve finansal yenilikte uzun bir liderlik geçmişine sahip olduğunu vurguladı.

Mektup, Clarity Act'in geçen ay Senato Bankacılık Komitesi'nden iki partinin desteğiyle geçmesinin ardından geldi. Senatör Cynthia Lummis, sosyal medya hesabından tasarının komiteden geçtiğini belirterek sıranın genel kurula geldiğini duyurdu. Lummis, "Buraya kadar gelmişken son adımda vazgeçecek değiliz." ifadesini kullandı.

DESTEK BÜYÜRKEN ENGELLER SÜRÜYOR

Tasarıya destek son dönemde başka adımlarla da büyüdü. Blockchain Association geçen hafta, 160 eski ulusal güvenlik ve kolluk yetkilisinin imzaladığı ayrı bir mektupla Senato'yu yasayı kabul etmeye çağırdı ve çerçevenin denetim ile uygulama kapasitesini güçlendireceğini savundu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yasa yapıcıları düzenlemeyi bu yaz ilerletmeye çağırdı. Beyaz Saray kripto danışmanı Patrick Witt ise tasarıyı "düzenleme yanlısı" ve "kolluğu destekleyen" bir adım olarak nitelendirdi.

Buna karşın sürecin önünde engeller de bulunuyor. Bunların başında, Trump ailesinin kripto sektörüyle bağlantılarına ilişkin etik endişeler geliyor.