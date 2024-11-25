ABD Hazine Bakanlığına Wall Street\'in kripto para dostu tecrübeli ismi geliyor

Kripto Para

Trump yönetiminin kabine tercihleri, kripto para sektörüne yönelik pozitif sinyaller veriyor. Hazine Bakanlığı adaylığı için Bessent'in yanı sıra Ticaret Bakanlığı için Bitcoin destekçisi Howard Lutnick ve Tarım Bakanlığı için eski Bakkt CEO'su Kelly Loeffler'ın isimleri öne çıkıyor.

Wall Street Tecrübesi Hazine Bakanlığına Taşınıyor

Scott Bessent'in adaylığı finans dünyasında yankı uyandırdı. Deneyimli finans yöneticisi, kripto ekonomisinin geleceğine olan inancını vurguluyor. Bessent, özellikle Cumhuriyetçi Parti'nin kripto para politikalarını destekliyor.

Trump'ın Truth Social platformunda yaptığı açıklamada Bessent için "Dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcıları ile jeopolitik ve ekonomik stratejistlerinden biri" ifadesini kullandı.

Yeni yönetimin kripto dostu yapısı, Elon Musk ve Vivek Ramaswamy liderliğindeki Devlet Verimliliği Bakanlığı'nın kurulmasıyla da güçleniyor. Bu bakanlık, federal bürokrasiyi azaltmayı ve düzenlemeleri sadeleştirmeyi hedefliyor.