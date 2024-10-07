ABD hükümeti, çalınan kripto paraların peşine düştü - Son Dakika
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Kripto Para

ABD hükümeti, çalınan kripto paraların peşine düştü

ABD hükümeti, çalınan kripto paraların peşine düştü

ABD hükümeti, Kuzey Koreli Lazarus hacker grubunun çaldığı 2,67 milyon dolarlık kripto varlığa el koymak için harekete geçti. Deribit ve Stake.com saldırılarından elde edilen varlıkların peşine düşen ABD hükümeti, kripto dünyasındaki güvenlik açıklarına karşı sert bir tutum sergiliyor.

07.10.2024 10:39
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Kripto para dünyası, devlet destekli siber suçlarla mücadelede yeni bir döneme giriyor. ABD hükümetinin Lazarus Grubu'na karşı başlattığı yasal süreç, çalınan varlıkları geri almayı ve uluslararası siber güvenlik stratejilerini güncellemeyi amaçlıyor. Bu hamle, kripto para ekosistemindeki güvenlik önlemlerinin artırılması için bir çağrı niteliği taşıyor.

ABD, Kuzey Koreli Hackerlara Karşı 2,67 Milyon Dolarlık Operasyon başlattı

ABD hükümeti, Kuzey Koreli Lazarus hacker grubunun çaldığı 2,67 milyon dolardan fazla dijital varlığa el koymak için iki yasal şikayette bulundu. Bu adım, kripto para dünyasında devlet müdahalelerinin artacağının önemli bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Yasal başvurulara göre ABD hükümeti öncelikle 2022 yılında gerçekleşen Deribit saldırısında çalınan yaklaşık 1,7 milyon dolarlık Tether (USDT) varlığını geri almayı hedefliyor. Bu saldırı Deribit'i 28 milyon dolar zarara uğratmıştı.

Hackerlar, Deribit'in sıcak cüzdanını ele geçirdikten sonra, izlerini kaybettirmek için çaldıkları fonları Tornado Cash karıştırıcısı ve çeşitli Ethereum (ETH) adresleri üzerinden geçirdiler. Bu yöntem, kripto para hırsızlıklarında sıkça başvurulan bir uygulama olarak biliniyor.

ABD kolluk kuvvetleri yetkilileri ayrıca Lazarus Grubu'nun 2023 yılında gerçekleştirdiği Stake.com kumar platformu saldırısından elde edilen yaklaşık 970.000 dolarlık Avalanche-bridged- Bitcoin'i (BTC.b) geri almak için de harekete geçti. Bu saldırı, Stake.com'u 41 milyon dolardan fazla kayba uğratmıştı.

Deribit ve Stake.com saldırıları, Kuzey Koreli Lazarus Grubu'na bağlanan siber suçların yalnızca küçük bir kısmını temsil ediyor. Blockchain analistleri, Temmuz 2024'te gerçekleşen ve WazirX borsasını yaklaşık 235 milyon dolar zarara uğratan saldırının da aynı grup tarafından gerçekleştirildiğine inanıyor.

Kripto para dünyasındaki güvenlik endişeleri, Ağustos ayında yayınlanan bir raporla daha da arttı. Blockchain analisti ZackXBT tarafından hazırlanan rapor, Kuzey Koreli geliştiricilerin en az 25 kripto projesine sızdığını ortaya çıkardı. Bu geliştiriciler, projelere erişim kazanmak, kodları tehlikeye atmak ve hazineleri yağmalamak için sahte kimlikler kullanıyordu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Eylül 2024'te Lazarus Grubu hakkında bir dizi uyarı yayınladı. Bu uyarılar arasında, grubun kullandığı sosyal mühendislik stratejileri de yer alıyordu. FBI'a göre hackerlar sahte iş teklifleri ve başvuruları göndererek kurbanlarıyla ilişki kuruyor ve onları kötü amaçlı yazılımlar indirmeye teşvik ediyordu.

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