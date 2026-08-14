ABD kripto yasası tıkandı: Düzenleyiciler devreye girdi - Son Dakika
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ABD kripto yasası tıkandı: Düzenleyiciler devreye girdi

ABD kripto yasası tıkandı: Düzenleyiciler devreye girdi
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ABD'de kripto piyasa yapısını düzenleyecek CLARITY Yasası'nın Senato'da tıkanmasının ardından iki büyük düzenleyici harekete geçti. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), kripto alanında kendi yetkileriyle atabileceği düzenleyici adımları görüşmek üzere bir komite toplantısı düzenleyecek. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da benzer bir toplantı planlamış ancak daha sonra iptal etti

CFTC yayımladığı bildiride İnovasyon Danışma Komitesi'nin 20 Ağustos'ta toplanacağını duyurdu. Toplantıda kripto varlıklar, yapay zeka ve tahmin piyasalarına ilişkin düzenleyici başlıklar ele alınacak. Kripto başlığındaki olası konular arasında "düzenleyici adımların gelecekteki yasal düzenlemeleri tamamlayabileceği alanlar" yer alıyor. Toplantının, Senato'nun CLARITY Yasası'nı ağustos tatilinden önce ilerletememesinin ardından düzenlenmesi dikkat çekiyor.

CFTC'nin adımı, SEC'in benzer bir toplantı duyurusunun ardından geldi. SEC, belirli kripto varlık yatırım sözleşmeleri için özel bir ihraç rejimi oluşturmayı amaçlayan kural önerisini görüşmek üzere cuma günü bir toplantı planlamış ancak daha sonra toplantıyı iptal etmişti. Kurumun sözcüsü, Kongre'nin bir piyasa yapısı yasası çıkarma çabasını destekleyeceklerini, ancak böyle bir yasa çıkana kadar SEC'in kendi yetkisi çerçevesinde kripto düzenlemesini ilerleteceğini belirtti.

Bankacılık cephesi de tartışmada yerini alıyor. Citigroup CEO'su Jane Fraser, bir televizyon kanalına verdiği demeçte iyi bir yasanın çıkmasını istediğini ve bunun sistem için son derece olumlu olacağını söyledi. Fraser, tasarıda değişiklik için baskıyı sürdürdüklerini belirtse de asıl endişesinin stablecoin ödülleri olduğunu vurguladı. CEO'ya göre stablecoin sahiplerine ödül verilmesi, bankalardaki mevduatı azaltabilir ve bankaların kredi verme kapasitesini olumsuz etkileyebilir.

CFTC TEK ÜYEYLE ÇALIŞIYOR

CFTC, kripto düzenlemesine yönelirken kendi liderlik sorununu da taşıyor. CFTC Başkanı Michael Selig, komisyonda Senato tarafından onaylanmış tek üye olarak görev yapıyor. Başkan Donald Trump'ın kuruma yeni atamalar yapacağına dair bir işaret bulunmuyor. 20 Ağustos'taki toplantıya Selig ile CFTC çalışanları katılacak, ancak kurum beş üyeli ve iki partili tam komisyon yapısından yoksun olacak.

Bu eksiklik nedeniyle çok sayıda yasa yapıcı, Başkan Trump'tan yeni atamalar yapmasını istiyor. CLARITY Yasası'nın eylülde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor, ancak tasarının Senato'dan geçmesi için hâlâ iki partili bir uzlaşma gerekiyor.

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SON DAKİKA: ABD kripto yasası tıkandı: Düzenleyiciler devreye girdi - Son Dakika
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