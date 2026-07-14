ABD neden milyonlarca dolarlık BTC ve ETH\'yi taşıdı?

Transferler, o sıradaki fiyatlarla yaklaşık 244 milyon dolar değerinde 3.940 Bitcoin ve 53 milyon dolar dolayında 30 bin Ethereum'u kapsıyordu. Hareketler hükümet cüzdanlarını izleyen bir takip aracına kaydedildi. Ancak değişen piyasa fiyatları bu tutarların dolar karşılığını değiştirebiliyor.

Galaxy Research araştırma başkanı Alex Thorn, Bitcoin'i çevrim içi adıyla Xanaxman olarak bilinen Ryan Farace ile kapatılan BTC-e borsasına yönelik el koymalarla ilişkilendirdi. Thorn'a göre bu coinler, Farace'den ve faaliyeti sona eren BTC-e borsasından el konulan varlıklardan oluşuyor. Ethereum ise kripto saklama ve kara para aklamayla ilgili bir federal davaya bağlı, Oracle çalışanı Brian Krewson'a ait cüzdanlardan geldi. Böylece birden çok soruşturmadan gelen varlıklar, hükümet kurumları ve büyük yatırımcıların kullandığı kurumsal bir platforma taşınmış oldu.

COİNBASE PRİME 2024'TEN BERİ HÜKÜMET VARLIKLARINI SAKLIYOR

Coinbase Prime'a yapılan bir yatırma işlemi alım satıma imkân tanısa da yetkililerin varlıkları satmayı planladığını kanıtlamıyor. Platform saklama, işlem yürütme, finansman ve stake hizmetleri sunuyor. Federal kurumlar bu platformu cüzdanları birleştirmek ya da varlıkları yönetilen saklamaya taşımak için kullanabiliyor. ABD Federal Şerifler Servisi, 2024'te belirli müsadere edilen dijital varlıkları korumak ve işlem görmek için Coinbase Prime'ı seçmişti. Hükümet cüzdanları o tarihten bu yana platforma birkaç kez fon gönderdi. Haziranda da FTX ve Alameda bağlantılı yaklaşık 984 bin dolarlık kriptonun bir bölümü aynı platforma aktarılmıştı.

TRUMP'IN MART 2025 EMRİ BİTCOİN SATIŞINI SINIRLIYOR

Trump'ın Mart 2025'teki başkanlık kararnamesi, bir Stratejik Bitcoin Rezervi ile diğer dijital varlıklar için ayrı bir stok oluşturmuştu. Kararname, rezerve konan Bitcoin'in satılamayacağını ve bir ABD rezerv varlığı olarak kalması gerektiğini belirtiyor. Aynı emir, mevcut yasa kapsamında bazı istisnalara da izin veriyor. Kurumlar varlıkları doğrulanmış mağdurlara iade edebiliyor, kolluk faaliyetlerinde kullanabiliyor ya da bir mahkeme kararını uygulayabiliyor. Ethereum ve Bitcoin dışındaki varlıklar ise Hazine'nin yasal yetkisi çerçevesinde yönetim planı belirleyebildiği ayrı dijital varlık stokuna giriyor.

Bu hareket, federal kurumların Bitcoin rezervini kimin yöneteceğini hâlâ tartıştığı bir dönemde geldi. Hazine ve Ticaret Bakanlığı, saklama, yasal yetki ve yeni bir mevzuat ihtiyacı gözden geçirilirken el konulan Bitcoin'in kontrolünü müzakere etti. Takip araçlarının güncel tahminlerine göre hükümetle bağlantılı cüzdanlar hâlâ yaklaşık 20,5 milyar dolarlık kripto tutuyor ve bu toplamın büyük bölümünü yaklaşık 325 bin Bitcoin oluşturuyor. Zincir üstü kayıtlar fonların nereye taşındığını gösterse de hükümetin Coinbase Prime'a verdiği nihai talimatı ortaya koymuyor. Kesinleşmiş bir satış, ek cüzdan hareketleri, işlem kayıtları ya da resmi bir açıklama gerektirir. O ana kadar işlem, bir tasfiye kanıtı değil saklama ya da varlık yönetimi hamlesi olmayı sürdürüyor.