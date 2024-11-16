ABD\'nin en güçlü kripto mahkemesi dava yükünü azaltıyor

Kripto Para

Önemli kripto davalarına ev sahipliği yapan Manhattan Mahkemesi, menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı görev gücü eş başkanı Scott Hartman'ın açıklamasıyla sektörü şaşırttı. Hartman, 2022'ye kıyasla kripto davalarında daha az personel çalıştıracaklarını belirtti.

Manhattan Kripto Davalarında Yeni Dönem

Manhattan Mahkemesi'nin bu kararı, kripto sektöründeki düzenleyici yaklaşımda önemli bir değişimi işaret ediyor. FTX kurucusu Sam Bankman-Fried ve Celsius'un kurucusu Alexander Mashinsky gibi önemli davalara bakan mahkeme, düzenleyici ortaklarının bu alanda çok aktif olduğunu vurguladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) gibi düzenleyici kurumların FTX, Binance ve diğer kripto şirketlerine karşı yürüttüğü davalar, mahkemenin bu stratejik değişiminin zamanlamasını daha da önemli hale getiriyor. Jay Clayton'ın SEC başkanlığı döneminde Ripple'a karşı açılan ve halen devam eden 1,3 milyar dolarlık dava, düzenleyici kurumların kripto sektörüne yaklaşımını gösteriyor.

Mahkemenin personel azaltma kararı, kripto davalarının göz ardı edileceği anlamına gelmiyor. Bu değişim, düzenleyici kurumlarla daha koordineli bir yaklaşımın benimsendiğini gösteriyor.