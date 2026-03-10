ABD savcıları Roman Storm için 2026'da yeniden yargılama istedi - Son Dakika
ABD savcıları Roman Storm için 2026'da yeniden yargılama istedi

10.03.2026 16:21
ABD Adalet Bakanlığı, jürinin karara varamadığı iki suçlamaya ilişkin olarak Tornado Cash kurucu ortağı Roman Storm'un Ekim 2026'da yeniden yargılanmasını talep etti. Davanın sonucu, kripto varlık ekosistemi açısından emsal niteliği taşıyabilir.

ABD savcıları, New York Güney Bölgesi Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla'ya sundukları dilekçeyle Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm için yeniden yargılama istedi. Bakanlık, ilk yargılamada jürinin uzlaşamadığı kara para aklama ve yaptırım ihlali suçlamalarının yeniden görülmesini planlıyor. Savcılar, olası takvim çakışmalarını önlemek amacıyla yargılamanın 2026'nin Ekim ayı başlarında başlamasını talep etti.

JÜRİNİN UZLAŞAMADIĞI İKİ BAŞLIK İÇİN EKİM 2026 TAKVİMİ İSTENDİ

Geçen ağustosta görülen davada jüri, Storm'u para aktarma suçundan mahkum etti. Buna karşın diğer iki kritik suçlamada ortak karara varılamadı. Yeniden yargılamanın yaklaşık üç hafta sürmesi öngörülüyor. Storm'un suçlu bulunması halinde kırk yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Storm ise sosyal medya açıklamasında, kontrol etmediği bir protokol için yalnızca açık kaynak kod yazdığını savunarak mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Storm'un davası, yazılım geliştirmenin doğrudan finansal bir suçla bir tutulmaması gerektiğini savunan kripto varlık ve Blockchain endüstrisinden destek görüyor. Sektör savunucuları, yasal savunma süreci için milyonlarca dolarlık fon sağladı. Aralarında Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin'in de bulunduğu bazı isimler, Tornado Cash gibi gizlilik araçlarının sistemik veri sömürüsüne karşı bir savunma mekanizması olarak değerlendirilebileceğini dile getiriyor.

Süreç önceki yönetim döneminde başlasa da ABD Adalet Bakanlığı'nın yazılım geliştiricilerine yaklaşımında son dönemde yumuşama sinyalleri olduğu yorumları yapılıyor. Bakanlık yetkilileri, yalnızca kod yazmanın tek başına suç sayılamayacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Bu çerçevede Ekim 2026'da yapılması istenen yeniden yargılamanın, kripto varlık sektörü açısından önemli bir hukuki referans oluşturma potansiyeli izlenecek.

Kripto Para, Son Dakika

