ABD Senatosu tahmin piyasası kullanımını yasakladı

Kararı sunan Cumhuriyetçi Senatör Bernie Moreno, "İçeriden bilgiye sahip olabileceğimiz alanlarda bahis oynamak, seçmenlerimizin bize duyduğu güveni zedeliyor." ifadesini kullandı. Moreno, Senato kurallarındaki değişiklikle hiçbir üyenin ve personelin içeriden bilgiyi paraya çeviremeyeceğinin teyit edildiğini vurguladı.

Yasak, geçen hafta bir Özel Kuvvetler mensubunun gizli istihbarat bilgisini kullanarak Polymarket'te bahis oynadığı gerekçesiyle suçlanmasının ardından geldi. Asker, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanma planıyla ilgili bahislerde gizli bilgiyi kullandığı iddiasıyla yargılanıyor ve suçlamaları reddediyor. ABD-İran savaşına ilişkin zamanlaması dikkat çeken bahisler de yasama organında ayrıca tartışılmıştı.

SCHUMER YASAĞIN GENİŞLETİLMESİNİ İSTEDİ

Demokrat Parti Senato lideri Chuck Schumer, kararı "tartışmaya bile gerek olmayan" bir adım olarak nitelendirdi. Schumer, "Kongre'nin üyelerin savaşlar, ekonomik krizler veya seçimler üzerine kumar oynayabileceği bir kumarhaneye dönmesine asla izin vermemeliyiz." dedi. Yasağın yönetim ve çalışanlarını da kapsaması gerektiğini savunan Schumer, mevcut yönetimin yolsuzluk ve kişisel çıkar sağlama eğilimine dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Temsilci Ashley Hinson, sosyal medya hesabından Temsilciler Meclisi'nde de benzer bir yasak tasarısı sunacağını duyurdu.

Polymarket, Senato kararını desteklediğini açıkladı. Platform, kullanım koşullarının bu tür davranışları zaten yasakladığını ancak yasal düzenlemeye kavuşmasının sektör için olumlu bir adım olduğunu belirtti. Rakip platform Kalshi CEO'su Tarek Mansour da kararı olumlu karşıladı. Mansour, platformlarının Kongre üyelerini zaten proaktif olarak engellediğini ve içeriden işleme karşı yaptırım uyguladığını aktardı.