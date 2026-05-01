ABD Senatosu tahmin piyasası kullanımını yasakladı - Son Dakika
ABD Senatosu tahmin piyasası kullanımını yasakladı

ABD Senatosu tahmin piyasası kullanımını yasakladı
01.05.2026 17:15
ABD Senatosu, üyelerinin ve personelinin tahmin piyasalarını kullanmasını oybirliğiyle yasakladı. Karar anında yürürlüğe girdi. Temsilciler Meclisi'nde de benzer bir tasarı gündeme getirilecek.

Kararı sunan Cumhuriyetçi Senatör Bernie Moreno, "İçeriden bilgiye sahip olabileceğimiz alanlarda bahis oynamak, seçmenlerimizin bize duyduğu güveni zedeliyor." ifadesini kullandı. Moreno, Senato kurallarındaki değişiklikle hiçbir üyenin ve personelin içeriden bilgiyi paraya çeviremeyeceğinin teyit edildiğini vurguladı.

Yasak, geçen hafta bir Özel Kuvvetler mensubunun gizli istihbarat bilgisini kullanarak Polymarket'te bahis oynadığı gerekçesiyle suçlanmasının ardından geldi. Asker, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanma planıyla ilgili bahislerde gizli bilgiyi kullandığı iddiasıyla yargılanıyor ve suçlamaları reddediyor. ABD-İran savaşına ilişkin zamanlaması dikkat çeken bahisler de yasama organında ayrıca tartışılmıştı.

SCHUMER YASAĞIN GENİŞLETİLMESİNİ İSTEDİ

Demokrat Parti Senato lideri Chuck Schumer, kararı "tartışmaya bile gerek olmayan" bir adım olarak nitelendirdi. Schumer, "Kongre'nin üyelerin savaşlar, ekonomik krizler veya seçimler üzerine kumar oynayabileceği bir kumarhaneye dönmesine asla izin vermemeliyiz." dedi. Yasağın yönetim ve çalışanlarını da kapsaması gerektiğini savunan Schumer, mevcut yönetimin yolsuzluk ve kişisel çıkar sağlama eğilimine dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Temsilci Ashley Hinson, sosyal medya hesabından Temsilciler Meclisi'nde de benzer bir yasak tasarısı sunacağını duyurdu.

Polymarket, Senato kararını desteklediğini açıkladı. Platform, kullanım koşullarının bu tür davranışları zaten yasakladığını ancak yasal düzenlemeye kavuşmasının sektör için olumlu bir adım olduğunu belirtti. Rakip platform Kalshi CEO'su Tarek Mansour da kararı olumlu karşıladı. Mansour, platformlarının Kongre üyelerini zaten proaktif olarak engellediğini ve içeriden işleme karşı yaptırım uyguladığını aktardı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD Senatosu tahmin piyasası kullanımını yasakladı - Son Dakika

13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze’yi Youtube’den izleyecekler Netanyahu'dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze'yi Youtube'den izleyecekler
Meksika’da “Tatlı“ soygun: Örümcek maymun pastaneyi bir hamlede boşalttı Meksika’da "Tatlı" soygun: Örümcek maymun pastaneyi bir hamlede boşalttı
İran: Husiler Babülmendep Boğazı’nı kapatacak İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak
Bursa’da pes dedirten hırsızlık girişimi: “Araç benim“ diyerek araçtan inmedi Bursa'da pes dedirten hırsızlık girişimi: "Araç benim" diyerek araçtan inmedi

16:26
Almanya’ya giden Tedesco’ya sürpriz karşılama
Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama
16:16
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
15:33
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü
15:05
Fuze filminin “sarı filtreli“ İstanbul sahneleri tepki çekti
Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
