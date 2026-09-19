ABD\'de kripto kuralları için yeni adım

Bilgi ve Düzenleyici İşler Ofisinin (OIRA) kaydına göre kripto varlık işlemlerini ve piyasalarını kapsayan çalışma 17 Eylül'de incelemeye alındı. Yönetim ve Bütçe Ofisi bünyesindeki OIRA, federal kurumların düzenlemelerini yayımlanmadan önce değerlendiriyor.

Kayıtta çalışma, resmi düzenleme teklifinden önceki hazırlık aşamasında görünüyor. Kuralların ayrıntıları henüz açıklanmadı. CFTC de hazırlanan metnin içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Gelişme, CLARITY tasarısının görüşülmesine geçilmesini sağlayacak önergenin 15 Eylül'de Senatoda yeterli desteği bulamamasını izledi. Tasarının ilerleyememesi üzerine CFTC ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), mevcut yasal yetkileriyle kripto kuralları hazırlamayı sürdüreceklerini bildirdi.

CFTC KRİPTO BORSALARI İÇİN YENİ ÇERÇEVE ARIYOR

CFTC Başkanı Michael Selig, ağustostaki açıklamasında CLARITY sürecinin tıkanması halinde kurumun mevcut yetkilerini kullanarak kripto piyasaları için bir düzenleme çerçevesi oluşturmaya başlayacağını belirtmişti. Selig, çalışanlarından hem kayıtlı kuruluşları hem de henüz CFTC'ye kayıtlı olmayan kripto borsalarını kapsayabilecek kuralları değerlendirmelerini istediğini söylemişti.

Selig'in anlattığı model, uygun borsaların kurum denetiminde kripto varlık piyasası olarak faaliyet göstermesine ve kaldıraçlı ya da teminatlı işlemler sunmasına imkân tanıyabilir. Beyaz Saray'a gönderilen çalışmanın ayrıntıları açıklanmadığı için bu modelin yeni metinde nasıl yer aldığı henüz bilinmiyor.

İki kurum 17 Eylül'de daha dar kapsamlı adımlar da attı. SEC, tokenleştirilmiş hisselerin zincir üstünde işlem görmesini kolaylaştırmaya yönelik geçici muafiyetler açıkladı. CFTC ise belirli koşulları karşılayan pasif işlem yazılımı sağlayıcılarına, aracı kuruluş olarak kayıt yaptırmadıkları gerekçesiyle yaptırım önerilmeyeceğini bildirdi.

Söz konusu kolaylıklar, Beyaz Saray incelemesine gönderilen piyasa düzenlemesinden ayrı adımlar oluşturuyor. Yeni çalışmanın hangi işlemleri kapsayacağı ve kuruluşlara hangi yükümlülükleri getireceği, ayrıntılı teklifin açıklanmasıyla netleşecek.