ABD'deki bir eyalet daha Bitcoin ATM'lerini yasakladı - Son Dakika
ABD'deki bir eyalet daha Bitcoin ATM'lerini yasakladı

ABD\'deki bir eyalet daha Bitcoin ATM\'lerini yasakladı
25.04.2026 18:16
Tennessee, Bitcoin ATM'lerinin işletilmesini eyalet genelinde yasaklayan ikinci ABD eyaleti oldu. Vali Bill Lee, 13 Nisan'da imzaladığı 2505 sayılı Meclis Yasa Tasarısı'yla bu cihazların kurulmasını ve işletilmesini suç kapsamına aldı. Yasa 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Her iki meclis kanadında da oy birliğiyle kabul edilen yasa, akaryakıt istasyonları, marketler ve alışveriş merkezlerinde sıkça rastlanan para otomatlarını kapsıyor. Yasa bu cihazları işleten şirketleri sorumlu tutuyor. Cihazlara kendi mülklerinde yer açan işletmeler de aynı sorumluluk kapsamına giriyor. İhlaller suç kapsamında değerlendiriliyor ve bir yıla kadar hapis ile 2.500 dolara kadar para cezasıyla sonuçlanabiliyor.

Tennessee bu adımla geçen ay aynı yasağı hayata geçiren Indiana'nın ardından tam yasak yoluna giden ikinci eyalet oldu. AARP'ın raporuna göre yalnızca bu yıl 30 eyalet kripto otomatları hakkında yasa tasarısı gündeme getirdi. 2026 itibarıyla bu konuda yasa geçiren eyalet sayısı 20'ye ulaştı. Birçok eyalet lisans zorunluluğu, günlük işlem limiti ve kimi durumlarda mağdurlara geri ödeme hakkı tanıyan düzenlemeler getirdi.

2025'TEKİ ATM ZARARLARI 390 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Kripto kioskları, kullanıcıların nakit karşılığında kripto para satın alıp harici cüzdan adreslerine transfer yapmasına olanak tanıyan satış noktası cihazları olarak çalışıyor. Yıllardır uluslararası dolandırıcılar bu cihazları büyük çaplı suistimaller için araç olarak kullanıyor. Yaygın yöntemlerden birinde kendini polis ya da devlet yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılar kurbanlarına tutuklama tehdidi veya sahte borç ihbarı yöneltiyor. Ardından kurbanlarını nakitlerini kripto paraya çevirip kiosk üzerinden transfer etmeye yönlendiriyor.

FBI verilerine göre kripto ATM'lerinin yalnızca 2025'te 390 milyon dolarlık kayıpla ilişkilendirildi. Kurbanlar arasında yaşlıların orantısız biçimde yüksek pay aldığı dikkat çekiyor.

Son Dakika Kripto Para ABD'deki bir eyalet daha Bitcoin ATM'lerini yasakladı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD'deki bir eyalet daha Bitcoin ATM'lerini yasakladı - Son Dakika
