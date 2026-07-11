ABD'nin CBDC yasağı Trump imzalamadan yürürlüğe giriyor - Son Dakika
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ABD'nin CBDC yasağı Trump imzalamadan yürürlüğe giriyor

ABD\'nin CBDC yasağı Trump imzalamadan yürürlüğe giriyor
11.07.2026 15:00
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Trump'ın imzalamayı reddettiği konut yasası, içindeki CBDC yasağıyla birlikte cumartesi otomatik yasalaşarak ABD'de dijital dolara ilk kez yasal engel getiriyor.

Merkez bankası dijital parası (CBDC) yasağını içeren iki partili 21st Century ROAD to Housing Act, başkanın masasında imza ya da veto olmadan durabileceği azami süre olan 10 günü doldurdu. ABD Anayasası'na göre yasa, Trump'ın herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak yürürlüğe girecek. Trump, 24 Haziran'da yasanın imza törenini iptal etmişti. Cuma günkü sosyal medya paylaşımında imzalamayacağını doğrulamış, yasaya oy veren Cumhuriyetçileri "aptal" olarak nitelemişti. Senato'yu ise tartışmalı seçmen kaydı yasası SAVE America Act'e öncelik vermeye çağırmıştı.

Haziranda Temsilciler Meclisi ve Senato'dan iki partili destekle geçen konut yasası, Fed'in 31 Aralık 2030'a kadar bir CBDC ya da buna büyük ölçüde benzeyen herhangi bir dijital varlık ihraç etmesini ya da oluşturmasını yasaklıyor. Yaklaşık dört buçuk yıllık bu süre boyunca düzenleme, dijital doları Fed'in doğrudan yükümlülüğü olarak ihraç edilen ve kamuya açık bir araç olarak tanımlıyor. Süre dolduktan sonra bile merkez bankasının dijital dolar için Kongre'nin açık yetkisine ihtiyacı olacak. Yasak yalnızca Fed'i kapsıyor, özel ihraç edilen stablecoinlere dokunmuyor ve ülkedeki ilk yasal CBDC yasağı olma özelliğini taşıyor.

VETO MATEMATİĞİ TRUMP'A ALAN BIRAKMADI

Sayısal tablo Trump'a fazla manevra alanı bırakmadı. Konut paketi Senato'dan 85'e 5, Temsilciler Meclisi'nden 358'e 32 oyla geçti ve her iki oran da bir başkanlık vetosunu geçersiz kılmak için gereken üçte iki eşiğinin rahatça üzerindeydi. Trump yasayı resmen reddetseydi tasarı, onu yeniden geçirecek oylara zaten sahip olan Kongre'ye dönecekti. Kongre'nin 10 günlük süre içinde tatile girmesi durumunda yasanın düşmesi anlamına gelen cep vetosu ihtimali konuşuldu ancak temmuz başındaki ara, resmi bir tatil sayılmadı. Yasayı ortak sunan Senatör Elizabeth Warren, Trump'ın 30 yılın en büyük konut yasasını imzalamayı reddettiğini, iyi haberin ise yasanın yine de yürürlüğe gireceği olduğunu belirtti.

SEKTÖR DİJİTAL DOLARI STABLECOİNLERE RAKİP GÖRÜYOR

Kripto sektörü uzun süredir bir dijital dolara karşı çıkıyor ve bunun vatandaşların finansal faaliyetlerinin federal düzeyde gözetlenmesine olanak tanıyabileceğini, özel stablecoinlerle doğrudan rekabet edebileceğini savunuyor. Uygulamada Fed projeye pek istekli görünmedi. Yeni Başkan Kevin Warsh dahil kurum yönetimi, böyle bir girişimin hem Beyaz Saray hem de Kongre desteği gerektireceğini defalarca dile getirdi. Yasağı destekleyenler bunu, merkez bankasının çekingenliğini idari takdire bırakmak yerine yasayla sabitleyen sembolik bir zafer olarak görüyor. Altcoin piyasası, stablecoin ihraççıları ve DeFi kredi platformları açısından da düzenleme, algılanan bir rekabet tehdidini ortadan kaldırıyor.

Gelişme, borsa denetimi ve token sınıflandırması açısından merkezi öneme sahip kripto piyasa yapısı yasası CLARITY Act'e dikkatleri de yöneltti. Temsilciler Meclisi ile iki kritik Senato komitesinden geçen yasanın, yasa koyucuların pazartesi göreve dönmesiyle temmuzda genel kurul oylamasına gelmesi bekleniyor. Öte yandan piyasa temkinli. Korku ve Açgözlülük Endeksi 23 puanla aşırı korku bölgesinde bulunurken Bitcoin hakimiyeti yüzde 69,7'ye çıktı, toplam kripto para piyasa değeri ise 1,84 trilyon dolar civarında seyrediyor. Bitcoin, yayım sırasında yaklaşık 64.400 dolardan işlem görüyor.

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Son Dakika Kripto Para ABD'nin CBDC yasağı Trump imzalamadan yürürlüğe giriyor - Son Dakika

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