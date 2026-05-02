ABD\'nin CLARITY Act stablecoin getiri anlaşmazlığı çözüldü

Senatörler Thom Tillis ve Angela Alsobrooks'un öncülük ettiği uzlaşıya göre stablecoinlere bağlı ödüllere kısıtlamalar getiriliyor. Banka mevduat faizine benzer şekilde işleyen ödüller yasaklanıyor. Ancak meşru platform faaliyetlerine bağlı teşvikler serbest kalıyor. Düzenleyiciler açıklama standartlarını ve onaylı ödül yapılarını belirleyecek.

Bu düzenleme, ihraççıların faiz ödemelerini yasaklayan ancak ikincil piyasa uygulamalarında belirsizlik bırakan GENIUS Act'in üzerine inşa ediliyor.

CLARITY ACT NE GETİRİYOR?

Temsilciler Meclisi'nden zaten geçen CLARITY Act, dijital varlıkların menkul kıymet mi yoksa emtia mı olduğunu belirlemeyi amaçlıyor. Yasa çerçevesinde merkezi kontrolü olmayan merkeziyetsiz tokenler Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) yetki alanına girecek. Yatırım beklentisine veya merkezi geliştirmeye bağlı varlıklar ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) denetiminde kalacak.

Bu ayrım, düzenleyici örtüşmeyi ortadan kaldırmayı ve şirketlere daha net uyum yolları sağlamayı hedefliyor. Sektör temsilcileri uzun süredir bu tanımların "yaptırım yoluyla düzenleme" anlayışının yerine öngörülebilir yasal standartlar getirmesi gerektiğini savunuyordu.

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, CLARITY Act'in mayıs ayında komite oylamasına sunulmasını hedefliyor.

ABD'DE KRİPTO DÜZENLEME ÇERÇEVESİ ŞEKİLLENİYOR

Son gelişme, ABD kripto politikasında daha geniş bir dönüşümü yansıtıyor. GENIUS Act'in yürürlükte olması ve CLARITY Act'in ilerlemesiyle yasa koyucular stablecoinler, piyasa yapısı ve yatırımcı korumalarını kapsayan koordineli bir çerçeve oluşturuyor. Merkeziyetsiz finans güvenceleri ve olası bir merkez bankası dijital parasına yönelik kısıtlamalar ise tartışılmaya devam ediyor.