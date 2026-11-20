ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill, kripto piyasa yapısı yasası CLARITY'nin yıl bitmeden geçmesinin zor olduğunu söyledi. Yasa, mevcut Kongre'nin görevi 3 Ocak'ta sona erdiğinde düşecek ve Demokratların kontrol edeceği yeni Kongre'ye kalacak.

Yasanın Senato'daki baş sponsoru Senatör Bernie Moreno, önümüzdeki haftalarda neyin mümkün olduğu sorusuna "Sıfır. Sıfır." yanıtını verdi. Arkansaslı Cumhuriyetçi Hill ise "İhtimal yüksek değil." dedi.

SENATO EYLÜLDE 49'A 50 OYLA DURDURDU

Senato eylülde yasayı 49'a karşı 50 oyla durdurmuştu. Usul oylamasında önergenin geçmesi için 60 oy gerekiyordu ve tüm Demokratlar ile dört Cumhuriyetçi yasaya karşı oy kullanmıştı.

Senatör Thom Tillis'in verdiği yeniden görüşme önergesi ikinci bir oylama ihtimalini açık tutuyor. Son haftalarda canlandırılmazsa yasa, o tarihte düşecek.

Temsilciler Meclisi yasayı geçen yıl temmuzda 294'e karşı 134 oyla kabul etmişti. Hill, Meclis'te 78 Demokratın yasaya destek verdiğini ve bu desteğin yeni Kongre'de de sürmesini beklediğini söyledi.

Moreno, "Zaman bütün anlaşmaları öldürür." diyerek tasarının 300 sayfadan 600 sayfaya çıktığını hatırlattı. Moreno'ya göre önceki görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump ve etik kuralları üzerine çıkan tartışmalarda dağıldı.

KURUMLAR İŞİN YÜZDE 80'İNİ YAPABİLİR

İki isim, yasa çıkana kadar düzenleyicilerin ne kadar yol alabileceği konusunda ayrıştı. Moreno, "French'ten biraz daha iyimserim. Geri alınamayacak çok sıkı bir kural koyma süreciyle işin yüzde 80'inin başarılabileceğini düşünüyorum." dedi.

Moreno, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) önümüzdeki iki yılı gelecekteki bir yönetimin kolayca bozamayacağı kurallar koymak için kullanması gerektiğini söyledi. Moreno, doğru yolun yine de Kongre'nin CLARITY'yi çıkarması olduğunu ekledi.

Hill ise kurumların muafiyetlerle bu boşluğu dolduramayacağını savunarak "Kalıcı bir çözüm değil." dedi. Hill'e göre kurumların koyduğu kurallar davaya konu olabilir ve kanun gücü taşımıyor. Hill, stablecoin yasası GENIUS'u CLARITY olmadan çıkarmanın şebekesi olmayan bir cep telefonu üretmeye benzediğini de söyledi.

Hill, komitenin Demokrat lideri Maxine Waters'ın Demokrat milletvekillerine gönderdiği notta komite başkanı olursa dijital varlık piyasa yapısı üzerinde çalışacağını belirtmesini olumlu buluyor. GENIUS Yasası ise 18 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.