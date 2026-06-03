ABD\'nin Stratejik Bitcoin Rezervi için kritik temmuz dönemi yaklaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yürütme kararnamesiyle oluşturulan yapı, suç ve sivil müsadereler yoluyla zaten elde tutulan Bitcoin'lerle beslendi. Kararname, rezervdeki Bitcoin'lerin satılmamasını zorunlu kılarken Hazine ve Ticaret bakanlıklarına yalnızca "bütçe tarafsız" yöntemlerle ek Bitcoin edinilmesi araştırılması görevi verdi. Hazine Bakanı Scott Bessent, Ağustos 2025'te ABD'nin yakın vadede ek Bitcoin satın almayacağını doğruladı. Eleştirmenler bu yapıyı mevcut varlıkların yalnızca yeniden isimlendirildiğini öne sürdü.

Temmuz 2025'te Başkanlığın kurduğu Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu 180 günlük incelemenin ardından politika planını yayımladı. Hazine Bakanı Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve SEC Başkanı Paul Atkins'in ortak imzasını taşıyan rapor, "tut, satma" politikasını onayladı ve bütçe tarafsız edinim çerçevesini korudu. Atkins, raporu ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" yapacak bir plan olarak nitelendirdi. Mayıs 2026'da ise Başkanlık Dijital Varlıklar Danışma Kurulu üyesi Patrick Witt son gelişmeleri "atılım" olarak değerlendirdi ve somut açıklamaların yaklaştığını sinyali verdi.

KONGRE'DE İKİ RAKİP YASA TASARISI

Senatör Cynthia Lummis'in öncülük ettiği BITCOIN Act, rezerv tartışmasının maksimalist kanadını temsil ediyor. Tasarı, ABD'nin zaman içinde 1 milyon Bitcoin edinmesini öngörüyor. Analistler, tasarının yasalaşması durumunda Hazine'nin 2026'nın dördüncü çeyreğinde ilk resmi Bitcoin alımını gerçekleştirebileceğini tahmin ediyor. Bu senaryoda ABD, müsadere yoluyla elde tutmak yerine rezerv politikası olarak aktif Bitcoin birikimine geçen ilk büyük güç konumuna girecek.

Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçi Nick Begich ile Demokrat Jared Golden'ın ortaklaşa sunduğu Amerikan Rezerv Modernizasyon Yasası, kısa adıyla ARMA, alternatif bir yol çiziyor. ARMA, çift partili destek kazanmak amacıyla 1 milyon Bitcoin satın alma hedefini düşürdü. Buna karşın rezerve giren Bitcoin'lerin "satışını, takas edilmesini, müzayedeye çıkarılmasını veya herhangi bir biçimde elden çıkarılmasını" 20 yıl boyunca yasaklayan katı bir kilitlenme hükmü ekledi. Begich, iki tasarıyı uyumlu hale getirmek için Lummis ile koordineli çalıştığını açıkladı.

BÜTÇE TARAFSIZLIĞI KISITI

Her iki tasarının da bütçe tarafsızlığını ön koşul olarak benimsemesi, rezervin gerçek ölçeğini sınırlayan sessiz belirleyici olmaya devam ediyor. Bu kurala göre Bitcoin alımları vergi mükelleflerine yük yaratmamalı, müsadere gelirleri, cezalar veya Hazine'nin altın sertifikalarını piyasa değerine göre yeniden değerleme farkı gibi kalemlerden finanse edilmeli. Ancak bu kaynakların öngörülemez ve tutarsız yapısı, 1 milyon Bitcoin gibi büyük ölçekli bir hedef için gereken süregelen alım baskısını sağlamaktan uzak kalıyor. Alım yetkisi veren bir yasanın çıkması bile fiili birikim hızını yavaş ve düzensiz kılabilir.

Uluslararası tabloda Çin yaklaşık 190 bin, Birleşik Krallık ise yaklaşık 61 bin Bitcoin tuttuğu tahmin ediliyor. Her iki stok da büyük ölçüde müsadereden kaynaklanıyor. El Salvador ise 2021'de Bitcoin'i yasal para birimi olarak benimseyerek 6.174 Bitcoin'i politika kararıyla edindi. ABD, büyük bir güç olarak müsadereden aktif rezerv birikimine geçen ilk ülke konumuna gelebilir. Temmuz bu geçişi başlatacak yasal zemine ne kadar yaklaşıldığını ortaya koyacak.