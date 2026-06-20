AB'nin yeni kripto kurallarında Bitcoin'e dokunmadı - Son Dakika
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AB'nin yeni kripto kurallarında Bitcoin'e dokunmadı

AB\'nin yeni kripto kurallarında Bitcoin\'e dokunmadı
20.06.2026 12:57
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Avrupa Birliği'nin onayladığı yeni kara para aklamayla mücadele kuralları, düzenlemeye tabi kripto şirketlerinin gizlilik odaklı kripto paraları desteklemesini yasaklıyor. Buna karşın kişisel cüzdanlar arasındaki doğrudan Bitcoin transferleri zorunlu kimlik doğrulama kapsamının dışında kalıyor.

10 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek olan 2024/1624 sayılı düzenleme, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (CASP) daha sıkı müşteri doğrulama yükümlülükleri ve işlem anonimliğini artıran hizmetlere yeni kısıtlamalar getiriyor. Kurallar, düzenlemeye tabi şirketlerin bu tür kripto paraları desteklemesini engellerken kişisel cüzdanlar arasındaki doğrudan Bitcoin transferlerini kimlik doğrulama zorunluluğunun dışında tutuyor.

Düzenleme, anonim kripto hesaplarını ve işlem anonimliğini artıran hizmetleri açıkça yasaklıyor. Bu kapsama anonimliği güçlendiren gizlilik odaklı kripto paralar da giriyor. Kurallar, düzenlemeye tabi şirketlerin bu varlıkları listelemesini, saklamasını ve transferine aracılık etmesini fiilen engelliyor.

Buna rağmen düzenleme, bireylerin bu kripto paralara sahip olmasını veya bunları özel olarak kullanmasını yasaklamıyor. Yayımlanan açıklamaya göre kimlik doğrulama yükümlülükleri her blok zinciri işlemine değil yalnızca kripto varlık hizmet sağlayıcılarına uygulanıyor. Kişisel cüzdanlar arasında yapılan doğrudan transferler bu yükümlülüklerin dışında kalıyor.

BİREYSEL BİTCOİN TRANSFERİ KAPSAM DIŞI

Yeni çerçevede borsalar ve saklama şirketleri dahil düzenlemeye tabi kuruluşların, 1.000 euro ve üzerindeki kripto işlemlerinde tam müşteri durum tespiti yapması gerekiyor. Bu eşiğin altındaki işlemlerde de müşteriyi tanımak gerekiyor ama doğrulama daha düşük seviyede uygulanıyor. Seyahat Kuralı olarak bilinen 2023/1113 sayılı düzenleme ise hizmet sağlayıcıların transfer sırasında gönderen ve alıcı bilgilerini iletmesini şart koşuyor. Sonuçta borsalar üzerinden işlem yapan kullanıcılar müşterini tanı (KYC) prosedürlerini tamamlarken aracısız eşler arası Bitcoin işlemleri doğrudan kimlik doğrulaması gerektirmiyor.

NAKİT ÖDEMELERE 10 BİN EURO SINIRI

Düzenleme, kripto dışında AB genelinde ticari nakit ödemeler için uyumlu bir 10 bin euro üst sınırı getiriyor. Üye devletler ulusal düzeyde daha düşük sınırlar uygulamayı sürdürebilir. 3.000 euro ve üzerindeki nakit işlemlerde satıcılar ve diğer yükümlü kuruluşlar, işlemi tamamlamadan önce müşteri kimliğini doğrulamak ve durum tespiti yapmak zorunda kalıyor.

Yeni kurallar, kara para aklamaya açık görülen finans dışı pek çok alanı da kapsama alıyor. Profesyonel futbol kulüpleri, futbol menajerleri, kitle fonlaması platformları, yatırım yoluyla vatandaşlık aracıları ve lüks ürün satıcıları artık uyum kontrolleri yapacak ve şüpheli işlemleri bildirecek. Düzenleme ayrıca gerçek sahiplik şeffaflığını güçlendirerek şirketlerin nihai sahiplerini ulusal sicillerde açıklamasını zorunlu kılıyor.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para AB'nin yeni kripto kurallarında Bitcoin'e dokunmadı - Son Dakika

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