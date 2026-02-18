Abu Dabi fonları, Bitcoin ETF'lerinde 1 milyar doları aştı - Son Dakika
Abu Dabi fonları, Bitcoin ETF'lerinde 1 milyar doları aştı

Abu Dabi fonları, Bitcoin ETF\'lerinde 1 milyar doları aştı
18.02.2026 18:29
Abu Dabi merkezli iki yatırım fonu, geçen yılın son çeyreğinde BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'inde toplam 1 milyar doların üzerinde pozisyon taşıdığını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan bildirimlerle açıkladı.

Salı günü yayımlanan düzenleyici dosyalamalara göre, Abu Dabi merkezli iki büyük yatırım fonu, geçen yılın sonunda BlackRock'ın lider spot Bitcoin (BTC) ETF'i olan IBIT'te toplamda 1 milyar doları aşan varlık tutuyordu. Bilgiler, fonların SEC'e sunduğu ayrı ayrı 13F bildirimlerinden derlendi.

MUBADALA POZİSYONUNU YÜZDE 46 ARTIRDI

Abu Dabi'nin varlık fonu Mubadala Investment Company, IBIT'te 12.702.323 adet pay tuttuğunu açıkladı. Bu pozisyonun değeri yaklaşık 631 milyon dolara karşılık geliyor. Mubadala'nın 13F bildirimine göre fon, sahip olduğu IBIT paylarını üçüncü çeyrek bildirimine kıyasla yüzde 46 artırdı. Geçen yılın büyük bölümünde Abu Dabi fonu IBIT'te 8 milyonun üzerinde pay tutuyordu.

Hükümetin yatırım kolu olan Al Warda Investments ise ayrı bir 13F bildiriminde, 408 milyon dolar değerinde 8.218.712 adet IBIT payı taşıdığını raporladı.

BLACKROCK'IN FONUNDA DEĞER KAYBI

BlackRock'ın spot BTC fonu, türünün en büyüğü konumunda olup yönetim altındaki varlıkları yaklaşık 58 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Ancak fonun değeri, son aylarda Bitcoin fiyatında yaşanan düşüşle birlikte belirgin şekilde geriledi.

13F bildirimleri, yönetim altındaki varlıkları en az 100 milyon dolar olan kurumsal yatırım yöneticileri tarafından her çeyrekte SEC'e sunuluyor. Bu bildirimler, yöneticilerin her mali dönem sonundaki hisse senedi varlıklarını gösteriyor. 13F raporları yalnızca ABD hisse senetleri ve hisse senedi opsiyonlarındaki uzun pozisyonların açıklanmasını gerektirdiğinden, bir yatırım yöneticisinin genel portföy stratejisinin yalnızca kısmi bir görünümünü sunuyor.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.