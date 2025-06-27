AI şirketi Bitcoin madencisi Core Scientific\'i satın almak istiyor

Kripto madenciliği sektöründe büyük bir satın alım hamlesi yaşanıyor. Wall Street Journal'ın anonim kaynaklara dayanan haberine göre CoreWeave, daha önce başarısız olan satın alma girişimini yeniden masaya yatırıyor. İki şirket arasındaki mevcut 200 MW'lık altyapı ortaklığı, potansiyel birleşmenin temelini oluşturuyor.

Haziran 2024'te 1 Milyar Dolarlık Teklif Reddedilmişti

CoreWeave'in yeni teklifi henüz açıklanmasa da analistler, şirketin daha önce reddedilen 1 milyar dolarlık tekliften önemli ölçüde yüksek bir rakam sunacağını öngörüyor. Core Scientific'in mevcut piyasa değeri 3,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknoloji devi CoreWeave, mart ayında gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık halka arzın ardından güçlü bir finansal yapıya kavuşmuştu. Şirket, 2024 yılında 1,9 milyar dolar gelir elde ederek IBM, Meta, Microsoft ve OpenAI gibi sektör liderleriyle stratejik anlaşmalar imzaladı.

Core Scientific ise finansal olarak yeniden yapılanmanın ardından güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor. Bitcoin madencisi, 2024 yılında 502,4 milyon dolar gelir bildirirken, son çeyrekte 580 milyon dolar net gelir açıkladı. Şirket, iflas sürecinden çıktıktan sonra Nasdaq'ta yeniden işlem görmeye başlamıştı.

İki şirket arasındaki iş birliği anlaşması, CoreWeave'in yüksek performanslı hesaplama hizmetlerini güçlendirmek için Core Scientific'ten yaklaşık 200 MW altyapı desteği almasını kapsıyor. Bu ortaklık, potansiyel birleşme sürecinde önemli bir avantaj üstünlük/ pozitif faktör oluşturuyor.

Piyasa uzmanları, kripto madenciliği alanında yaşanan konsolidasyon sürecinin hızlandığını belirtiyor. AI altyapı ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte, geleneksel madencilik faaliyetlerinin daha geniş teknoloji ekosistemlerine dönüştüğü gözlemleniyor.