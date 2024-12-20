Almanya'dan Sam Altman'ın kripto projesine veri koruma engeli - Son Dakika
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Kripto Para

Almanya'dan Sam Altman'ın kripto projesine veri koruma engeli

Almanya\'dan Sam Altman\'ın kripto projesine veri koruma engeli

Kripto para dünyasındaki biyometrik veri toplama tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Daha önce Worldcoin olarak bilinen ve insanları yapay zekadan ayırt etmeyi hedefleyen World projesi, Avrupa'da regülasyon baskısıyla karşı karşıya. İnsan doğrulamak için göz taraması yapan proje, Almanya'da GDPR ihlali nedeniyle veri silme zorunluluğuyla mücadele ediyor.

20.12.2024 11:25
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Bavyera Eyaleti Veri Koruma Denetleme Ofisi, Sam Altman'ın World projesine göz tarama verilerini silme emrini bildirdi. İnsan doğrulama sistemi için toplanan göz tarama kayıtlarının bir ay içindeAB'nin veri koruma ve gizlilik düzenlemesi Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kurallarına uygun şekilde silinmesi gerekiyor. World, karara itiraz ederken 2024'te sistemlerini yenilediğini belirtti.

Alman Düzenleyicisinden World Projesine Darbe

Bavyera Eyaleti Veri Koruma Denetleme Ofisi (BayLDA), özel sektörde GDPR'yi uygulama yetkisine sahip bir kurum olarak Nisan 2023'te başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda World projesinin veri toplama uygulamalarının GDPR ile uyumlu olmadığı tespit edildi.

World, yaptığı açıklamada soruşturma sonuçlarının büyük ölçüde 2024'te değiştirilen eski operasyonlar ve teknolojilerle ilgili olduğunu vurguladı. Proje ekibi, GDPR gerekliliklerinin ötesine geçme çabası kapsamında iris kodlarını artık saklamadıklarını ve önceden toplanan verileri gönüllü olarak sildiklerini açıkladı.

OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından desteklenen proje, son dönemde Avrupa genelinde zorluklar ile karşılaşıyor. İspanya projeye yönelik yasağı yıl sonuna kadar uzatırken Portekiz'de de benzer kısıtlamalar uygulanıyor. Bu gelişmelere rağmen proje yakın zamanda 200 milyonun üzerinde nüfusa sahip Brezilya'da faaliyete başladı.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Sam Altman, Almanya, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Almanya'dan Sam Altman'ın kripto projesine veri koruma engeli - Son Dakika

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