Almanya\'dan Sam Altman\'ın kripto projesine veri koruma engeli

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Bavyera Eyaleti Veri Koruma Denetleme Ofisi, Sam Altman'ın World projesine göz tarama verilerini silme emrini bildirdi. İnsan doğrulama sistemi için toplanan göz tarama kayıtlarının bir ay içindeAB'nin veri koruma ve gizlilik düzenlemesi Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kurallarına uygun şekilde silinmesi gerekiyor. World, karara itiraz ederken 2024'te sistemlerini yenilediğini belirtti.

Alman Düzenleyicisinden World Projesine Darbe

Bavyera Eyaleti Veri Koruma Denetleme Ofisi (BayLDA), özel sektörde GDPR'yi uygulama yetkisine sahip bir kurum olarak Nisan 2023'te başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda World projesinin veri toplama uygulamalarının GDPR ile uyumlu olmadığı tespit edildi.

World, yaptığı açıklamada soruşturma sonuçlarının büyük ölçüde 2024'te değiştirilen eski operasyonlar ve teknolojilerle ilgili olduğunu vurguladı. Proje ekibi, GDPR gerekliliklerinin ötesine geçme çabası kapsamında iris kodlarını artık saklamadıklarını ve önceden toplanan verileri gönüllü olarak sildiklerini açıkladı.

OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından desteklenen proje, son dönemde Avrupa genelinde zorluklar ile karşılaşıyor. İspanya projeye yönelik yasağı yıl sonuna kadar uzatırken Portekiz'de de benzer kısıtlamalar uygulanıyor. Bu gelişmelere rağmen proje yakın zamanda 200 milyonun üzerinde nüfusa sahip Brezilya'da faaliyete başladı.