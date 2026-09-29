Altındaki sert düşüş Bitcoin\'e uyarı mı?

Altın, 28 Eylül'de yüzde 3,4 geriledi. Finans piyasalarını izleyen The Kobeissi Letter, hareketi son 20 yılın nadir görülen günlük düşüşlerinden biri olarak değerlendirdi. Kuruluş, tahvil getirilerindeki sıçramanın değerli metaller piyasasında güçlü bir sarsıntı yarattığını belirtti.

YÜKSELEN TAHVİL GETİRİLERİ REKABETİ ARTIRIYOR

Satışların arkasında yatırımcıların paralarını nerede değerlendireceğine ilişkin değişen hesap bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi 28 Eylül'de yüzde 5,23'e kadar yükseldi. Faiz sunan devlet tahvillerinin cazibesi artarken, yalnızca elde tutulduğunda faiz geliri sağlamayan altın ve Bitcoin üzerindeki baskı da büyüyebiliyor.

Doların güçlenmesi altın için ek bir zorluk oluşturuyor. Dolarla fiyatlanan metal, diğer para birimlerini kullanan alıcılar açısından pahalılaşıyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi de enflasyonun kalıcı olabileceği endişesini besleyerek faizlerin yüksek kalacağı beklentisini güçlendiriyor.

Bitcoin de pazartesi günkü satış sırasında yaklaşık 82 bin 600 dolara geriledi, ardından 83 bin dolar çevresine toparlandı. Altınla aynı dönemde düşmesi, her iki varlığın da sıkılaşan finansal koşullardan etkilenebildiğini gösterdi.

BİTCOİN'DE FON TALEBİ DE BELİRLEYİCİ

Altındaki kayıp, Bitcoin'de aynı büyüklükte bir düşüş yaşanacağı anlamına gelmiyor. Kripto paranın yönünde tahvil getirilerinin yanı sıra kendisine yönelik talebin gücü de rol oynuyor.

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına 21-25 Eylül haftasında yaklaşık 2,39 milyar dolar net giriş oldu. Beş işlem gününün tamamında giriş kaydedilmesi, fiyat üzerindeki baskıya rağmen fon yatırımcılarının alımlarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Önümüzdeki süreçte tahvil getirilerinin yüksek seyrini koruyup korumayacağı ve fon talebinin devamı izlenecek. ABD'den gelecek enflasyon ve istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz adımlarına ilişkin beklentileri değiştirerek hem altın hem de Bitcoin üzerinde etkili olabilir.