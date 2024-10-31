Altının yerini alan dijital değer saklama aracı Bitcoin 16 yaşında - Son Dakika
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Kripto Para

Altının yerini alan dijital değer saklama aracı Bitcoin 16 yaşında

Altının yerini alan dijital değer saklama aracı Bitcoin 16 yaşında

Satoshi Nakamoto'nun 16 yıl önce yayımladığı white paper'dan bu yana Bitcoin, büyük bir ilerleme kaydetti. Dünyanın en büyük 10. varlığı haline gelen Bitcoin'in piyasa değeri 1,42 trilyon dolara ulaştı. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle Bitcoin, yeni bir tüm zamanlar rekoruna yaklaşıyor.

31.10.2024 14:46
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Bitcoin'in başarı hikayesi devam ediyor. BlackRock gibi WallStreet'in dev kurumsal yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine olan ilgisi artarken, kripto para biriminin geleneksel finans dünyasıyla entegrasyonu da hızlanıyor. Bu durum, Bitcoin'in piyasadaki yerini güçlendiriyor.

Bitcoin 16 Yılda Finansal Özgürlüğün Simgesi Oldu

Bitcoin'in temel belgesi olan white paper, 31 Ekim 2008'de yayımlandı. Belge, merkezi olmayan ve eşler arası bir elektronik nakit sistemi önermekteydi.

Bitcoin ağı, ilk bloğun oluşturulmasından sadece üç ay sonra aktif hale geldi. Ekonomik bağımsızlık platformu olarak görülen Bitcoin, özellikle enflasyonist ortamlarda alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Velar'ın kurucu ortağı ve CEO'su Mithil Thakore, Bitcoin'in gelişimini vurguladı. Kripto para biriminin binlerce yıllık altının aksine sadece 16 yılda küresel bir varlık sınıfına dönüşmesi, ekonomik değişimin hızını gösteriyor.

Tether CEO'su Paolo Ardoino ise Bitcoin'i "dünyanın en iyi para birimi" olarak tanımladı. Ardoino'ya göre USDT'nin rolü, insanların Bitcoin'e giriş bariyerini azaltmaya yardımcı oluyor.

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Son Dakika Kripto Para Altının yerini alan dijital değer saklama aracı Bitcoin 16 yaşında - Son Dakika

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