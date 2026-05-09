AMB Başkanı Lagarde Avrupa'yı stablecoin yarışından çekiyor

09.05.2026 15:02
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde stablecoinlerin euronun uluslararası rolünü güçlendirmek için en doğru araç olmadığını söyledi. Lagarde Avrupa'nın özel stablecoinlere güvenmek yerine merkez bankası parasıyla desteklenen tokenize uzlaşma altyapısı kurması gerektiğini savundu.

Lagarde İspanya'daki Banco de España Latin Amerika Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada ABD doları destekli stablecoinlere euro destekli tokenlerle karşılık verilmesi çağrılarını reddetti. Lagarde, tartışmanın artık stablecoinlerin varlığından ziyade, yargı bölgelerinin onlarsız dayanıp dayanamayacağı noktasına geldiğini söyledi.

ECB başkanı stablecoinlere atfedilen faydaların parasal ve teknolojik olmak üzere iki farklı işleve dayandığını ancak bu iki işlevin mevcut tartışmada sistematik biçimde birbirine karıştırıldığını vurguladı. ABD doları destekli stablecoinler şu anda piyasanın yaklaşık yüzde 98'ini kontrol ediyor. ABD yönetimi dolar stablecoinlerini küresel rezerv para birimi statüsünü desteklemek için teşvik ediyor.

PARASAL İŞLEV AÇISINDAN RİSKLER AĞIR BASIYOR

Lagarde AB'nin MiCA düzenlemesi kapsamında faaliyet gösteren euro destekli stablecoinlerin "euro bölgesi güvenli varlıklarına ek küresel talep yaratabileceğini" kabul etti. Ancak bu faydanın ciddi risklerle geldiğini belirtti. Fon kaçışları, rezerv kırılganlığı ve mevduatların bankalardan çıkması halinde zayıflayan para politikası aktarımı bu riskler arasında yer alıyor.

ECB başkanı 2023'teki Silicon Valley Bank çöküşünü örnek gösterdi. Circle'ın USDC stablecoini bankaya maruziyetinin ortaya çıkmasının ardından kısa süreliğine dolar paritesinin altına düşmüştü. Bu tür olayların itfa baskılarının dayanak varlık piyasalarına nasıl hızla yayılabildiğini gösterdiğini söyledi.

TEKNOLOJİK İŞLEVDE ALTERNATİFLER MEVCUT

Teknolojik boyutta Lagarde stablecoinlerin sınır ötesi finansal altyapılarda oynadığı rolü kabul etti ancak bu işlevin stablecoinlere özgü olmadığını vurguladı. Ticari banka mevduatları veya merkez bankası parası da dağıtık defter sistemlerinde aynı rolü üstlenebilir.

Avrupa'nın yanıtı iki somut proje üzerine kuruluyor. Pontes projesi dağıtık defter platformlarını Eurosistem'in mevcut uzlaşma altyapısına bağlayarak merkez bankası parasıyla toptan uzlaşmayı mümkün kılıyor. Mart ayında yayımlanan Appia yol haritası ise 2028'e kadar tam birlikte çalışabilir bir Avrupa tokenize finans ekosistemi öngörüyor.

Lagarde konuşmasını "Görevimiz başka yerlerde geliştirilen araçları kopyalamak değil, kendi hedeflerimize hizmet eden temelleri ve altyapıyı inşa etmek." sözleriyle tamamladı.

