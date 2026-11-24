Bitcoin (BTC) dışındaki kripto paraların toplam piyasa değeri eylüldeki zirvesinden bu yana 408 milyar dolar azaldı. Zincir üstü analist Darkfost'a göre bu, yüzde 34'lük bir düşüşe karşılık geliyor.

En büyük kripto para borsasında listelenen altcoinlerin eylülde yüzde 90'ı 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem görüyordu. Bu oran şu anda yüzde 19'da bulunuyor. Darkfost, azalan likiditeyi ve süren satış baskısını en büyük risk olarak gösterdi.

MEMECOİNLERİN PAYI YÜZDE 2'YE İNDİ

Memecoinlerin altcoin piyasasındaki payı Kasım 2024'teki yaklaşık yüzde 11 seviyesinden yüzde 2'ye indi. Bu, yaklaşık yüzde 82'lik bir gerilemeye denk geliyor.

Darkfost'a göre en büyük borsadaki memecoin satışları Ekim 2025'ten bu yana alımları toplam 1,5 milyar dolar aştı. Son bir ayda Dogecoin (DOGE) yüzde 32, Shiba Inu (SHIB) yüzde 29, PEPE yüzde 24 değer kaybetti.

ANALİST 70 BİN DOLARI İŞARET EDİYOR

Bitcoin hafta sonu yaklaşık 55 bin 300 dolarla son iki yılın en düşük seviyesini görmüştü. Pazartesi 64 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, salı günü yeniden 60 bin doların altına indi.

Analist Michaël van de Poppe, Bitcoin'de 70 ila 72 bin dolar bandına doğru bir toparlanma ihtimali gördüğünü ve 59 bin doların altında alım yapmayı planladığını söyledi.

ABD'deki spot Ethereum (ETH) ETF'lerinden pazartesi 84,9 milyon dolar çıktı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,6 değer kaybeden Ethereum 1690 dolardan işlem görüyor.