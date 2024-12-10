Analistler Bitcoin yatırımcılarını rahatlatan gelişmeyi açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Analistler Bitcoin yatırımcılarını rahatlatan gelişmeyi açıkladı

Analistler Bitcoin yatırımcılarını rahatlatan gelişmeyi açıkladı

Bernstein analistleri, Google'ın yeni kuantum çipi Willow'un Bitcoin (BTC) güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturmadığını açıkladı. 105 kübitlik çipin, Bitcoin'in temel kriptografik altyapısını kırmak için gereken milyonlarca kübitten uzak olduğu belirtildi.

10.12.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesini aşmasının ardından yaşanan düşüş, Google'ın ilk kuantum çipi Willow'un duyurusuyla aynı zamana denk geldi. Kripto para topluluğunda endişe yaratan bu gelişme, uzmanların detaylı analiziyle farklı bir boyut kazandı.

Bernstein Raporuna Göre Bitcoin Kuantum Tehdidinden Uzak

Gautam Chhugani liderliğindeki Bernstein analistleri, Google'ın Willow çipinin Bitcoin'in Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması (ECDSA) ve güvenli hash algoritması (SHA-256) için gerçek bir tehlike teşkil etmediğini vurguladı.

Kripto para dünyasında güvenlik konusu her zaman öncelikli bir konu olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, Bitcoin'in kuantum tehdidine karşı hazırlıklı olması gerektiğini, ancak pratik bir tehlikenin onlarca yıl uzakta olduğunu belirtiyor.

Bitcoin STAMPS'in yaratıcısı Mike In Space, kuantum bilgisayarlara karşı alınacak önlemlerin bazı teknik zorlukları beraberinde getireceğini söyledi. Bu değişiklikler, ağın yapısında önemli güncellemelere ihtiyaç duyabilir.

Capriole Investments kurucusu Charles Edwards ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Edwards, 5-10 yıl içinde bir kuantum tehdidinin ortaya çıkma olasılığını yüzde 50 olarak değerlendiriyor.

Bernstein analisti Chhugani, Bitcoin'in yakın vadede 95.000-98.000 dolar aralığında seyretmesinin beklendiğini, 12 aylık hedef fiyatın ise 200.000 dolar olduğunu açıkladı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Analistler Bitcoin yatırımcılarını rahatlatan gelişmeyi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
00:14 Esad’ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi
00:11 Cumhurbaşkanı Yılmaz’dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Yılmaz'dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
23:34 Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı
23:30 İsrail, Kamışlı Havalimanı’nı vurdu Yükselen alevler Mardin’den görüntülendi İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi
23:13 AK Partili Efkan Ala’dan CHP sıralarına: Biz pazardan geliyoruz siz daha yolunu yeni öğrendiniz AK Partili Efkan Ala'dan CHP sıralarına: Biz pazardan geliyoruz siz daha yolunu yeni öğrendiniz
23:02 Özgür Özel: Suriye’de geçiş hükümeti kurmanın zamanı Özgür Özel: Suriye'de geçiş hükümeti kurmanın zamanı
22:58 Suriye’deki Sednaya Hapishanesi’ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 18:36:58. #1.13#
SON DAKİKA: Analistler Bitcoin yatırımcılarını rahatlatan gelişmeyi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.