Claude modellerinin geliştiricisi Anthropic'in hisseleri dün Nasdaq'ta ANT koduyla işlem görmeye başladı. Şirket halka arzda hisse başına 83 dolardan 81,34 milyar dolar toplamıştı. Hisse bu fiyatın yüzde 34 üzerinde, 111,50 dolardan açıldı.

Hisse açılmadan hemen önce merkeziyetsiz türev platformu Hyperliquid'deki Anthropic vadeli kontratları 110,48 dolardan işlem görüyordu. Bu fiyat Nasdaq'taki açılışın yalnızca yüzde 0,91 altında kaldı. Bu kontratlarla hisseye sahip olmadan fiyatın yönüne pozisyon alınabiliyor ve işlem halka arzdan önce de yapılabiliyor.

HYPERLİQUİD'DE HACİM 545 MİLYON DOLARI AŞTI

Hyperliquid'deki kontratın işlem hacmi açılıştan önceki 24 saatte 545,7 milyon dolara ulaştı. Açık pozisyon ise 303,3 milyon dolara çıktı. Platformdaki günlük ortalama hacim eylüldeki 7 milyon dolardan kasım başından bu yana 75 milyon dolara yükseldi.

Kontratlarda yükseliş beklentisi ağır bastı. Çarşamba günü 5567 yatırımcı yükseliş yönünde pozisyon taşırken düşüş yönünde pozisyon tutanların sayısı 1996'da kaldı. Binance'teki Anthropic vadeli işlemlerinde de 24 saatlik hacim 741 milyon dolara ulaştı.

BİNANCE'İN KAMPANYASI 2957 HİSSEYLE KALDI

Kripto platformlarının tokenize hisse kampanyaları hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Binance Wallet, 500 milyon dolar tavanlı Anthropic kampanyasında yalnızca yaklaşık 2957 tokenize hisse alabildi. Bu hisselerin halka arz fiyatından değeri yaklaşık 245 bin dolar ediyor.

Binance Wallet kampanyaya yatırılan USDC'nin tamamını iade edecek. Alınan hisseler ve Anthropic fiyatını izleyen ANTB tokenından 1 milyon dolarlık pay başvuranlara ücretsiz dağıtılacak. Binance, tahsisin "kontrolümüz dışındaki koşullar nedeniyle" ideal olmadığını belirtti.

Tokenize hisse sağlayıcısı xStocks halka arzın dokuz kattan fazla talep gördüğünü açıkladı. Kripto borsası Bitget 153 bin 774 hisse alabildi ve başvuruların yalnızca yüzde 1,3'ünü karşılayabildi. Coinbase ise ABD ve Birleşik Krallık'taki uygun kullanıcılarına Anthropic'i token yerine doğrudan hisse olarak sundu.

HİSSE GÜNÜ YÜZDE 17 PRİMLE KAPATTI

Anthropic hissesi açılıştan sonra 115 dolar civarındaki zirvesinden geri çekildi ve 93 dolara kadar geriledi. Hisse günü halka arz fiyatının yüzde 17 üzerinde, 97 dolardan kapattı.

Rekor halka arz teknoloji hisselerindeki satışı durduramadı. Capital Economics'in piyasa ekonomisti Joe Maher, "Anthropic'in rekor kıran halka arzı teknoloji hisselerine olan heyecanı yeniden canlandıramadı." dedi. Yapay zeka çip üreticisi Nvidia da yüzde 3,4 değer kaybetti.

Öte yandan Nasdaq'ın New York'taki Times Meydanı merkezinin önünde halka arzı protesto eden en az dört kişi gözaltına alındı. Göstericiler emeklilik fonlarını ve büyük yatırımcıları Anthropic hissesinden uzak durmaya çağırdı.

Nasdaq'ın hızlı giriş kuralı, Nasdaq-100'ün en büyük şirketleri arasına girecek büyüklükteki uygun halka arzların 15 işlem günü sonra endekse alınmasına izin veriyor. Anthropic endekse alınırsa bu endeksi izleyen fonlar normalde portföylerini buna göre ayarlıyor.