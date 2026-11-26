Nasdaq'ta işlem gören BTCS, yaklaşık 27 bin 300 Ethereum (ETH) satarak 43,8 milyon dolarlık borcunu ödediğini açıkladı. Şirketin 20 Kasım'daki satışı, elindeki ETH'nin yaklaşık yüzde 53'ünü kapsadı.

Satışın zamanlaması da dikkat çekiyor. Yapay zeka hisselerindeki satış dalgası, zayıf kalan spot talep ve finansman baskısı altındaki kripto hazine şirketleri aralık öncesinde piyasa için üç önemli risk olarak öne çıkıyor.

NASDAQ'TA 2020'DEN BERİ EN KÖTÜ HAFTA

ABD'de teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi geçen hafta yüzde 10 düşerek Mart 2020'den bu yana en kötü haftalık performansını gösterdi. Philadelphia Yarı İletken Endeksi ise aynı dönemde yüzde 17'nin üzerinde değer kaybetti.

Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO olarak göreve getirmesi pazartesi günü kısa süreli bir toparlanma sağladı. Yarı iletken hisseleri salı günü yaklaşık yüzde 8 geriledi. Yatırımcılar yapay zeka şirketlerinin yüksek altyapı harcamalarını karşılayacak geliri üretip üretemeyeceğini sorguluyor.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artırmasını bekliyor. Pahalı finansman, kripto paralar dahil spekülatif varlıklara olan talebi daha da azaltabilir.

STABLECOİN ARZI BİR AYDA DARALDI

Zincir üstü verilere göre lider kripto para Bitcoin (BTC) yatırımcılarının gerçekleşmiş zararları, tarihsel olarak piyasa diplerinde görülen seviyelere ulaştı. Spekülatif kaldıraç da büyük ölçüde temizlendi. Buna karşın piyasaya yeni para girişi sınırlı kalıyor.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden kasımda yaklaşık 5,39 milyar dolar net çıkış oldu. Stablecoin arzı da son bir ayda yaklaşık yüzde 6 daraldı.

Analistlere göre Bitcoin önümüzdeki haftalarda güçlü tepki yükselişleri yaşayabilir. Bu yükselişlerin kalıcı olması ise spot talepte ve kurumsal girişlerde belirgin bir toparlanmaya bağlı olacak.

HAZİNE ŞİRKETLERİ İÇİN 1 ARALIK SINAVI

BTCS satıştan elde ettiği tutarın tamamını merkeziyetsiz borç platformu Aave'deki kredisini ödemek için kullandı. Şirketin Aave'deki borcu 54,3 milyon dolardan 10,5 milyon dolara indi. Hissesi net varlık değerinin altında işlem gören GameSquare Holdings de temmuzda 1209 ETH satmıştı.

Kripto hazine şirketleri için finansman ortamı da zorlaşıyor. Strategy'nin piyasa değeri 20 Kasım'da elindeki Bitcoin'lerin değerinin altına inerek yaklaşık 0,96 kata geriledi. Bu koşullarda yeni hisse satarak Bitcoin alımını finanse etmek daha az cazip hale geliyor.

MSCI ise 1 Aralık'ta Strategy ve Metaplanet'i küresel endeksinden çıkaracak. Bu adım endeksi takip eden fonların satış yapmasına yol açabilir. Yüksek borçla çalışan şirketler üzerinde ellerindeki kripto paraları satma baskısı da artabilir.

Piyasanın bir sonraki büyük sınavı Fed'in 9 Aralık'taki faiz kararı olacak. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 4,8 değer kazanan Bitcoin 60 bin 900 dolardan işlem görüyor.