ARK Invest piyasa paniğinde kripto yatırımlarını güçlendirdi - Son Dakika
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ARK Invest piyasa paniğinde kripto yatırımlarını güçlendirdi

ARK Invest piyasa paniğinde kripto yatırımlarını güçlendirdi
02.08.2025 13:21
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ARK Invest, cuma günü yaşanan keskin piyasa düşüşlerini fırsata çevirdi ve toplam 47 milyon dolarlık kripto yatırımı gerçekleştirdi. Cathie Wood liderliğindeki firma, Coinbase'den 30 milyon dolar, BitMine'dan 17 milyon dolar değerinde hisse satın aldı. Wall Street'in zorlu gününde ARK'ın agresif alım stratejisi dikkat çekti.

Kripto piyasalarındaki dalgalanmaların artmasıyla birlikte, deneyimli yatırımcılar düşüşleri değerlendirme fırsatı olarak görmeye devam ediyor. ARK Invest'in son hamlesi, kurumsal yatırımcıların kripto sektörüne olan güvenini gösteriyor. Özellikle BitMine'ın Ethereum hazinelerini artırma stratejisi ve Coinbase'in piyasa liderliği, bu şirketleri uzun vadeli yatırım hedefi haline getiriyor.

Piyasa Düşününde ARK Invest'ten Milyonlarca Dolarlık Hamle

Cathie Wood liderliğindeki ARK Invest, yaptığı işlemlerle toplam 94.678 adet Coinbase hissesi satın aldı. Bu yatırım, ARKK, ARKW ve ARKF fonları arasında dağıtıldı ve yaklaşık 30 milyon dolar değerinde oldu. Coinbase hissesi aynı gün yüzde 16,7 düşerek 314,69 dolardan kapandı.

Firma ayrıca BitMine Immersion Technologies'e yönelik pozisyonunu güçlendirdi ve 540.712 adet hisse satın aldı. Bu işlem tahminen 17 milyon dolar değerindeydi ve BMNR hissesi yüzde 8,55 düşüş yaşarken 31,68 dolardan kapandı.

BitMine'ın stratejisi özellikle dikkat çekici çünkü şirket 625.000 ETH ile en büyük kurumsal Ethereum sahibi konumunda bulunuyor. Bu rakam, şirketi SharpLink Gaming'in 438.200 ETH rezervinin önüne geçiriyor.

ARK Invest'in BitMine'a olan ilgisi süreklilik gösteriyor. Firma, pazartesi günü 20 milyon doların üzerinde BMNR hissesi almıştı ve bu da geçen haftaki 182 milyon dolarlık satın almanın ardından gelmişti.

Wall Street genelinde yaşanan düşüş, zayıf istihdam verileri ve Başkan Trump'ın yeni tarife politikalarının etkisiyle ağustos ayına zorlu bir başlangıç yaptı. Dow Jones 542 puan düşerken, S&P 500 ve Nasdaq aylardır yaşanan en kötü performanslarını sergiledi. Bu ortamda ARK Invest'in agresif alım stratejisi, firmanın kripto sektörüne olan uzun vadeli inancını yansıtıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street, Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ARK Invest piyasa paniğinde kripto yatırımlarını güçlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARK Invest piyasa paniğinde kripto yatırımlarını güçlendirdi - Son Dakika
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