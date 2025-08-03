Arthur Hayes'ten Bitcoin için büyük düşüş uyarısı - Son Dakika
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Kripto Para

Arthur Hayes'ten Bitcoin için büyük düşüş uyarısı

Arthur Hayes\'ten Bitcoin için büyük düşüş uyarısı
03.08.2025 12:47
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Maelstrom Fund baş yatırımcısı Arthur Hayes, makroekonomik baskıların Bitcoin'i 100 bin dolara çekebileceği konusunda uyarı yaptı. Hayes, tarife endişeleri ve durgun kredi piyasası gerekçesiyle 13 milyon doların üzerinde kripto sattı. Analistler Bitcoin'in büyük düşüşlerinin sona erdiğini savunurken Hayes aksi görüşte.

Kripto piyasalarındaki son düşüş trendi ünlü yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Arthur Hayes'in ETH, ENA ve PEPE satışları, piyasadaki belirsizliklerin büyüdüğünü gösteriyor. Hayal kırıklığı yaratan ABD istihdam verilerinin tetiklediği makroekonomik kaygılar, risk varlıklarına olan talebi azaltıyor.

Bitcoin Makroekonomik Baskılarla 100 Bin Dolara Geri Çekilebilir

Hayes'in açıklamaları, Lookonchain'in X (eski adıyla Twitter) platformundaki gönderisine yanıt olarak geldi. Blockchain analitik platformu, Hayes'in 8,32 milyon dolar değerinde ETH, 4,62 milyon dolar Ethena (ENA) ve 414.700 dolar değerinde Pepe memecoin sattığını belirtti.

Arkham Intelligence verilerine göre, satış işlemlerini gerçekleştiren Hayes'in cüzdanı şu anda 28,3 milyon dolar değerinde token saklıyor. Bu tutarın 22,95 milyon doları USDC stablecoininde tutulmuş durumda.

Hayes, son kripto geri çekilmesini yenilenmiş tarife korkularıyla ilişkilendirdi. ABD'de temmuz ayında sadece 73.000 yeni iş eklenmesi, ekonomik kırılganlığın bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Maelstrom Fund baş yatırım sorumlusu ayrıca büyük ekonomilerdeki durgun kredi büyümesinin nominal gayri safi yurt içi hasıla büyümesini engellediğini belirtti. Bu durumun Bitcoin ve Ethereum'un 100.000 ve 3.000 dolar seviyelerine doğru düşebileceği uyarısında bulundu.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin 14 Temmuz'da belirlediği 123.000 dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 7,7'den fazla düşmüş durumda. Ethereum ise 28 Temmuz'da 3.900 dolar bariyerini aştığından bu yana yüzde 12,5 değer kaybetti.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, BlackRock'ın Haziran 2023'teki spot Bitcoin ETF başvurusundan bu yana Bitcoin'in "çok daha az volatilite ve kusma hissi uyandıran düşüşler yaşamadığını" belirtti. Blockware Solutions baş analisti Mitchell Askew ise "parabolik boğa piyasaları ve yıkıcı ayı piyasalarının günlerinin sona erdiğini " savunuyor.

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Son Dakika Kripto Para Arthur Hayes'ten Bitcoin için büyük düşüş uyarısı - Son Dakika

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