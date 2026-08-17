Ateşkes iddiası Bitcoin\'i hareketlendirdi

İddiaya göre ABD ve İran, Pakistan'ın arabuluculuğunda 60 günlük müzakere dönemini uzatma konusunda anlaştı. Al Arabiya'nın haberine dayanan iddia taraflarca doğrulanmadı. AP ise gün içinde uzatmaya ilişkin bir açıklama bulunmadığını bildirdi. Mutabakatta öngörülen 60 günlük müzakere döneminin bugün sona ermesi, iddianın zamanlamasını dikkat çekici kılıyor.

Müzakere döneminin uzatılıp uzatılmayacağı, son haftalarda kripto ve küresel piyasaların yakından izlediği başlıklardan biri oldu. İran ile ABD arasındaki gerilim, yıl boyunca Bitcoin'in en oynak seyrettiği dönemlerin de tetikleyicilerinden biriydi.

TRUMP'IN ARKA KANAL DİPLOMASİSİ GÜNDEMDE

Önceki haberlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları'yla bir arka kanal kurduğu ileri sürülmüştü. Axios'a göre Trump yönetimi, İranlı müzakerecilerin Devrim Muhafızlarını temsil edip etmediğinden emin olamayınca örgütün liderliğiyle bağlantı kurmak için Irak'taki Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'yi devreye soktu. Habere göre Barzani, Washington ile Devrim Muhafızları arasında mesaj iletebilecek bir aracı olarak görüldü.

Trump'ın İran'dan "tam teslimiyet" istediği aktarıldı. ABD Başkanı, ülkenin nükleer silaha sahip olmaması yönündeki temel talebini de birkaç kez yineledi. Trump ayrıca Umman'ı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik ABD planlarının önüne geçmemesi konusunda uyardı.

Bu ölçekteki savaş gelişmeleri geçmişte Bitcoin fiyatını sert biçimde etkilemişti. Bitcoin bu kez daha sınırlı hareket etti ve gün içinde yaklaşık 500 dolar yükselerek 63 bin 500 dolar civarında işlem gördü.

Gözler, iddiaya ilişkin Washington ve Tahran'dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Jeopolitik gelişmeler, dar bantta seyreden Bitcoin için bu hafta öne çıkan değişkenlerden biri olmayı sürdürüyor.