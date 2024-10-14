Avalanche Vakfı AVAX tokenları için son kararını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Avalanche Vakfı AVAX tokenları için son kararını verdi

Avalanche Vakfı AVAX tokenları için son kararını verdi

Avalanche Vakfı, Terra çöküşü sonrası 1,97 milyon AVAX tokenını 45,5 milyon dolara geri alıyor. Delaware İflas Mahkemesi'nde onay bekleyen anlaşma, Terraform Labs'ın iflas sürecinde önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Vakıf, tokenlarını piyasa değerinin altında geri alarak, kripto varlıklarını koruma altına alıyor ve sektörde dikkat çekiyor.

14.10.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avalanche Vakfı, Terra Blockchain ekosisteminin çöküşünden sonra sattığı yaklaşık 2 milyon AVAX tokenını geri almak için harekete geçti. Delaware İflas Mahkemesi'nde yapılan duruşma sonucunda varılan anlaşma, şu anda onay sürecinde bekliyor ve kripto dünyasında büyük yankı uyandırıyor.

AVAX Tokenları İflas Sürecinden Kurtarılıyor

Avalanche Blockchain ağının arkasındaki kuruluş olan Avalanche Vakfı, almış olduğu önemli bir kararı duyurdu. Vakıf, 2022 yılının Nisan ayında Terra Blockchain ekosistemine sattığı yaklaşık 2 milyon AVAX tokenını geri satın alma yoluna gidiyor.

Bu hamle, Terra Blockchain ağının çöküşünün ardından gelen süreçte, Avalanche Vakfı'nın Luna Foundation Guard (LFG) ile yaptığı anlaşmanın şartlarına uygun olarak gerçekleşiyor. Delaware İflas Mahkemesi'nde 9 Ekim tarihinde yapılan duruşmada varılan mutabakat sonucunda, anlaşma şu an onay aşamasında bekliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre bu geri alım işlemi sayesinde 1,97 milyon AVAX tokenı, Terraform Labs'ın iflas sürecinin karmaşasından kurtarılarak vakfın varlıklarına yeniden dahil edilecek. Anlaşmanın mali yönüne bakıldığında, Avalanche Vakfı'nın 57,4 milyon dolar piyasa değerine sahip bu tokenları 45,5 milyon dolara geri alacağı belirtiliyor. Bu rakam, LFG'nin 2022 Nisan'ında ödediği 100 milyon dolarlık tutardan yüzde 42 oranında daha düşük.

Terraform Labs cephesinden yapılan açıklamada, bu anlaşmanın mahkeme masraflarını azaltacağı ve alacaklıların daha fazla pay alabilmesi için kaynak tüketimini düşüreceği vurgulandı. Firma ayrıca, anlaşmanın AVAX tokenlarının piyasa değerine yakın bir geri dönüş sağlayacağını ifade etti.

Bu gelişmeler, bir Delaware iflas hakiminin Terraform Labs ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasında haziran ayında varılan 4,5 milyar dolarlık anlaşmayı onaylamasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti. Terraform Labs'ın tasfiye planı çerçevesinde 185 milyon ile 442 milyon dolar arasında bir ödeme yapabileceği öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Avalanche Vakfı AVAX tokenları için son kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
01:16 Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı Jandarma düğünü bastı, çocuk gelin koruma altına alındı
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 14:39:03. #1.11#
SON DAKİKA: Avalanche Vakfı AVAX tokenları için son kararını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.