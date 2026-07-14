Avrupa Merkez Bankası dijital euro sürecini başlatıyor - Son Dakika
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Avrupa Merkez Bankası dijital euro sürecini başlatıyor

Avrupa Merkez Bankası dijital euro sürecini başlatıyor
14.07.2026 16:00
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital euroyu planlama aşamasından test aşamasına taşıyor. Banka, projenin bir sonraki adımı için 36 ödeme hizmeti sağlayıcısını seçti. Karar, projeye 50'den fazla başvuru gelmesinin ardından alındı.

Yayımlanan resmi açıklamaya göre seçilen sağlayıcılar arasında Stripe ve Revolut gibi finansal teknoloji şirketlerinin yanı sıra Deutsche Bank, UniCredit ve BPCE gibi geleneksel bankalar da yer alıyor. Revolut, kısa süre önce Avrupa Birliği kullanıcıları için bazı kripto hizmetlerini ayarlayarak Tether'in USDT'sine desteği kademeli olarak sonlandırmıştı.

Pilot, hükümetlerin dijital paralara farklı yaklaştığı bir döneme denk geliyor. Avrupa önerdiği merkez bankası dijital parasının (CBDC) testlerini genişletirken ABD, Merkez Bankası'nın bir CBDC ihraç etmesini engelleme yönünde adım atmıştı.

İTALYA YEDİ SAĞLAYICIYLA PİLOTUN BAŞINI ÇEKİYOR

ECB, dijital euro pilotu için euro bölgesi genelinden sağlayıcı seçmeye bu yılın başında başlamıştı. 12 aylık deneme sürecinin 2027'nin ikinci yarısında başlaması planlanıyor. Banka, Mart 2026'da açtığı başvuru çağrısının ardından ödeme şirketlerinden 50'den fazla başvuru aldığını belirtti. Seçilen katılımcılar arasında geleneksel bankalar, ödeme işlemcileri ve banka dışı hizmet sağlayıcıları bulunuyor.

En fazla katılımcı yedi şirketle İtalya'dan geldi. Listede UniCredit, Poste Italiane, Nexi Payments, Banca Sella, Banca Monte dei Paschi di Siena, Isybank ve Numia yer aldı. İtalya'yı beş sağlayıcıyla Almanya izledi, Portekiz ve Yunanistan ise üçer şirketle listede yer buldu. ECB, ülke dağılımının geniş bir test ortamı oluşturmak üzere tasarlandığını ve seçilen sağlayıcıların kendi pazarları dışında da pilot hizmet sunabileceğini açıkladı.

PİLOT 2027'NİN İKİNCİ YARISINDA BAŞLAYACAK

ECB Yönetim Kurulu üyesi ve dijital euro üst düzey görev gücünün başkanı Piero Cipollone, katılım düzeyinin özel sektörün projeyi geliştirmeye olan ilgisini gösterdiğini söyledi. Cipollone, güvenli, verimli ve kapsayıcı bir dijital euro geliştirirken Avrupalı ödeme sağlayıcılarıyla daha yakın bir iş birliği beklediklerini belirtti.

Pilot, ECB ile Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda dahil 19 üye ülkenin merkez bankalarını, ödeme şirketlerini ve işletmeleri kapsayacak. Katılımcılar, olası bir token ihracından önce sistemi test edecek. Seçilen sağlayıcılar deneme sürecinde farklı görevler üstlenecek. Bir kısmı kullanıcıların dijital euro hizmetlerine erişimini desteklerken bir kısmı işletmelerin ödeme almasına yardımcı olacak. ECB'ye göre bazı şirketler her iki rolü birden üstlenecek.

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