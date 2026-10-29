Avrupa Merkez Bankasında ayrılık: Kripto politikaları için ne değişebilir?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Lagarde'ın kararını Yönetim Konseyine ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Başkanı António Costa'ya bildirdiğini açıkladı. Kasım 2019'da göreve başlayan Lagarde, Ekim 2027'de dolması beklenen sekiz yıllık süresini tamamlamadan ayrılacak. Kurumun açıklamasında ayrılık gerekçesi veya yerine gelecek isim paylaşılmadı.

BİTCOİN REZERVLERİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Lagarde, kripto para tartışmalarında özellikle Bitcoin'in merkez bankası rezervlerindeki olası rolüne mesafeli yaklaşımıyla öne çıktı. Ocak 2025'teki basın toplantısında rezervlerin likit ve güvenli olması, kara para aklama veya diğer suç faaliyetlerine ilişkin şüphelerle anılmaması gerektiğini söyledi.

Bu gerekçelerle ECB Genel Konseyinde yer alan merkez bankalarının rezervlerine Bitcoin girmeyeceğinden emin olduğunu belirtti. Açıklama, Çekya merkez bankasının Bitcoin'i rezerv seçenekleri arasında inceleme planının gündemde olduğu dönemde geldi.

Lagarde'ın ayrılacak olması, bu yaklaşımın yeni yönetim tarafından değiştirileceğini göstermiyor. ECB'nin ayrılık duyurusunda Bitcoin rezervlerine, kripto şirketlerinin lisanslarına veya kripto varlık kurallarında değişikliğe ilişkin bir karar bulunmuyor.

DİJİTAL EURO GÜNDEMİ YENİ BAŞKANA KALACAK

Lagarde'ın başkanlığı döneminde ECB, günlük ödemelerde kullanılabilecek dijital euroya yönelik hazırlık çalışmalarını ilerletti. Kurum, eylülde de finansal kuruluşların tokenleştirilmiş varlık işlemlerini merkez bankası parasıyla sonuçlandırmasını sağlayan Pontes sistemini devreye aldı.

Bu çalışmalar, özel şirketlerin çıkardığı stablecoinlerden farklı olarak merkez bankası parasının dijital işlemlerde kullanılmasına odaklanıyor. Bitcoin'in rezervlere alınması tartışması ile dijital euro projesi de ayrı başlıklar oluşturuyor. Birindeki yönetim yaklaşımı, diğerinin otomatik olarak kabulü veya reddi anlamına gelmiyor.

Başkan değişikliğiyle birlikte bu projelerin nasıl sürdürüleceği, yeni yönetimin açıklamalarıyla netleşecek. Mevcut ayrılık duyurusu, dijital euro çalışmalarının durdurulduğunu veya takvimin değiştirildiğini bildirmiyor.

Lagarde'ın halefi, Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 283. maddesindeki süreç izlenerek AB liderleri tarafından atanacak. Süreçte Avrupa Parlamentosunun ve ECB'nin görüşü alınacak. Yeni başkanın kim olacağına ilişkin karar henüz açıklanmadı.