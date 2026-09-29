Bankacılık devinden kripto ödeme hamlesi - Son Dakika
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Bankacılık devinden kripto ödeme hamlesi

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Bankacılık devinden kripto ödeme hamlesi
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ABD'li banka Citi ile kripto para borsası Coinbase, şirketlerin stablecoin ile ödeme kabul etmesini sağlayan iş birliğini genişletti. İlk etapta ABD'de sunulacak hizmetle işletmeler, kripto varlıkları kendileri tutmadan ödeme alabilecek.

Coinbase'in 28 Eylül'de duyurduğu anlaşma, bankanın işletmelere yönelik ödeme platformu Spring by Citi'yi kapsıyor. Müşteri stablecoin ile ödeme yaptığında Coinbase bu varlığı geleneksel paraya çevirecek, Citi de ödemenin işletmeye aktarılmasını sağlayacak.

Değeri dolar gibi bir varlığa bağlı tutulması amaçlanan kripto paralara stablecoin adı veriliyor. Yeni hizmet, müşteriye bu varlıklarla ödeme seçeneği sunarken işletmenin kripto saklama ve dönüştürme işlemlerini doğrudan yönetme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

ŞİRKETLERE SANAL HESAP HİZMETİ

Ortaklığın ikinci ayağında para akışı ters yönde işleyecek. Coinbase'in ödeme hizmetlerini kullanan şirketlere sunulacak sanal hesaplara gelen geleneksel para, otomatik olarak stablecoinlere dönüştürülecek.

Coinbase Virtual Accounts adlı hizmet, para kabul etme, tutma ve gönderme gibi banka hesabına benzer işlevler sunacak. Bu hesapların bankacılık altyapısını Citi'nin Virtual Account Wallet hizmeti sağlayacak.

İLK PAZAR ABD OLACAK

Coinbase Kurumsal İş Birimi Başkanı Brett Tejpaul, ortaklığı dijital varlıkların deneme aşamasından günlük ticarete geçişini destekleyen bir adım olarak değerlendirdi. Citi Ödemeler Başkanı Debopama Sen ise amaçlarının geleneksel ve dijital ödeme araçları arasında çalışabilen bir altyapı oluşturmak olduğunu belirtti.

İki şirket, kurumsal müşterilerin dijital varlık ödemelerini geliştirmek için Ekim 2025'te iş birliği duyurmuştu. Yeni hizmetler bu ortaklığın kapsamını genişletiyor. Uygulamalar önce ABD'de sunulacak, önümüzdeki aylarda ek özellikler devreye alınacak.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaBankaSon Dakika

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