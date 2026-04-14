Bernstein: Bitcoin'in kuantum tehdidi fiyatlara yansıdı
Bernstein: Bitcoin'in kuantum tehdidi fiyatlara yansıdı

14.04.2026 14:16
Bernstein, Bitcoin'in 2025 zirvesinden yaklaşık yüzde 50'lik düşüşünün kuantum bilgisayar kaygılarını büyük ölçüde fiyatladığını savundu. Kuantum sonrası güvenlik yükseltmesi için gerekli zamanın mevcut olduğu vurgulandı.

Bernstein'ın yayımladığı nota göre Bitcoin (BTC) fiyatının 126.198 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden yarıya yakın gerilemesi, kuantum riskinin bir bölümünü fiyatladığına işaret ediyor. Bernstein'e göre sıfır bilgi gizliliği ile kuantum kanıtlı şifreleme alanındaki teknolojik ilerleme, yapay zeka ve kuantum hızlanmasını dengeliyor.

ASIL ENGEL TEKNİK DEĞİL SOSYAL UZLAŞI

Bu not, Google araştırmacılarının bazı mimarilerde 500.000 fiziksel kuantum birimiyle (kübit) birçok Blockchain ağının güvendiği eliptik eğri kriptografisinin kırılabileceğini açıklamasının iki hafta ardından geldi. Araştırmaya göre teorik bir senaryoda bu nitelikteki bir kuantum bilgisayar, Bitcoin'in 10 dakikalık blok üretim süresinin altında yalnızca dokuz dakikada bir özel anahtarı çözebilir.

Bernstein öngörüsüne göre Bitcoin çekirdek geliştiricileri kuantum sonrası yükseltme yolunu belirlemek için "yeterli zamana" sahip. Sürecin üç ila beş yıl alacağı tahmin ediliyor. ETF ihraç şirketleri ve Strategy gibi kurumsal hazine alıcılarının uzlaşı sürecinde yapıcı rol oynayacağı beklentisi de notun kapsamına alındı. "Şu anda milyarlarca doları tehlikede olan kurumsal ortakların, kuantum sonrası yol haritasında uzlaşı oluşturmada yapıcı bir rol oynamasını bekliyoruz." ifadesi yer aldı.

GELİŞTİRİCİLER İÇİN ÜÇ İLA BEŞ YILLIK PENCERE

Gündemde yer alan BIP-360 taslak teklifi, Taproot'un anahtar-yol güvenlik açığını gidermeyi hedefliyor. Bernstein, teklifin yumuşak çatal yöntemiyle hayata geçirilmesi durumunda dahi hareketsiz adreslerdeki Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 8'inin kuantum tehdidine açık kalmayı sürdüreceğini belirtti.

Tezos'un kurucu ortağı Arthur Breitman, asıl güçlüğün teknik geliştirme değil toplumsal uyum olduğunu vurguladı. "Kodlama işi bu öğleden sonra tamamlanabilir." diyen Breitman, geçiş sürecinin yıllar alacağını ekledi: "Herkesin anahtarını bir ayda taşımasını sağlamak mümkün değil."

Grayscale'de araştırma direktörü Zach Pandl da sorunu teknikten ziyade sosyal bir mesele olarak nitelendirdi. Pandl, özellikle özel anahtarı kayıp ya da erişilemeyen cüzdanların nasıl ele alınacağına ilişkin topluluk uzlaşısının belirleyici olacağına dikkat çekti.

