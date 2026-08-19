Beyaz Saray\'daki kripto masası yeniden kuruluyor

Trump'ın resmi programına göre başkan, öğleden sonra teknoloji dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte açıklama yapacak. Konuya yakın iki kaynağa göre etkinliğe kripto şirketlerinin yöneticileri ve sektör birliklerinin temsilcileri katılacak. Basına yansıyan bilgiler, kamu kanadından da üst düzey isimlerin masada olacağını gösteriyor. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Mike Selig, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins ile Beyaz Saray'ın kripto danışmanı Patrick Witt'in de katılması bekleniyor. Beyaz Saray temsilcileri yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Trump, Ocak 2025'te göreve dönmesinden bu yana kripto sektörüne yakın bir politika izliyor ve bu çizgiyi ağırlıklı olarak SEC ile CFTC üzerinden yürütüyor. Başkanın ailesinin kripto girişimlerinden 1,4 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği belirtiliyor.

SEC MUAFİYET ÖNERİSİNİ SALI GÜNÜ SUNDU

Toplantının zamanlaması düzenleme takvimiyle örtüşüyor. SEC salı günü, uzun süredir beklenen ve belirli token ihraçlarını menkul kıymet kurallarının dışında bırakan kuralları önerdi. Öneri kabul edilirse kripto şirketleri token çıkarıp sermaye toplarken çok daha az bürokratik yükle karşılaşacak. CFTC ise perşembe günü düzenlenecek sektör buluşmasında kripto düzenlemesini ele alacak. Sektörün asıl önceliği olan kapsamlı kripto yasası ise Kongre'de tıkandı ve yasa koyucuların yıl bitmeden tasarıyı onaylaması için çok az zaman kaldı.

WORLD LIBERTY VE MEMECOİN TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Görüşmeler, Trump'ın kripto alanındaki kişisel çıkarlarına yönelik tartışmanın gölgesinde yapılıyor. Bu hafta yayımlanan bir kamuoyu araştırmasına göre Amerikalıların çoğunluğu, Trump ve ailesinin göreve dönüşünden bu yana kripto sektöründen uygunsuz biçimde kazanç sağladığını düşünüyor. Aynı araştırma, katılımcıların çoğunun başkanın politika kararlarının özel iş bağlantılarından etkilendiği kanısında olduğunu ortaya koyuyor. Söz konusu bağlantılar arasında World Liberty Financial ve Trump'ın adını taşıyan memecoin bulunuyor.

Trump ise ailesinin işlerinde günlük bir rolü olmadığını ve yatırımlarının bağımsız biçimde yönetildiğini söylüyor. Beyaz Saray da usulsüzlük iddialarını reddediyor.