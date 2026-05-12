Bhutan hükümeti 100 Bitcoin daha transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bhutan hükümeti 100 Bitcoin daha transfer etti

Bhutan hükümeti 100 Bitcoin daha transfer etti
12.05.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bhutan Kraliyet Hükümeti salı günü 8,2 milyon dolar değerindeki 100,44 BTC'yi yani yaklaşık 8,2 milyon doları etiketlenmemiş bir adrese transfer etti. Zincir üstü analiz platformu Arkham'ın verilerine göre Himalaya ülkesinin yıl başından bu yana Bitcoin çıkışları 230 milyon doları aştı ve aylık ortalama satış yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinde seyrediyor.

Arkham transferlerin satış amaçlı göründüğünü belirterek "Mevcut fiyatla tüm varlığını satmayı başarırsa piyasadan 767 milyon dolarlık zincir üstü karla ayrılmış olacak." dedi. Önceki bazı transferlerin kripto borsası Binance ve yatırım yöneticisi Galaxy Digital'a yapılan yatırımlar olarak izlendiği kaydedildi. Ancak son transferler eski format adreslerden daha güncel SegWit formatına geçiş amaçlı da olabilir.

BHUTAN'IN ELİNDE 3.119 BİTCOİN KALDI

Arkham verilerine göre Bhutan hâlâ yaklaşık 3.119 BTC tutuyor ve bu varlığın güncel değeri 252,3 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Ülkenin Bitcoin varlığı 2024 ekimindeki yaklaşık 13 bin BTC'lik zirveden dörtte birinin altına düştü ve yılbaşından bu yana yaklaşık 3 bin BTC azaldı.

Ülkenin Bitcoin varlığını devlet yatırım kolu Druk Holding & Investments yönetiyor. Ülke bilinen sekizinci en büyük ulusal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor. Listede ABD 328.372 BTC ile başı çekerken Çin 190 bin, Birleşik Krallık 61.245, Ukrayna 46.351, El Salvador 7.649, BAE 6.420 ve Kazakistan 3.544 BTC ile Bhutan'ın önünde yer alıyor.

HİDROELEKTRİK ENERJİSİYLE MADENCİLİK DURMUŞ OLABİLİR

Birçok ülke Bitcoin'ini suç gelirlerine el koyarak edinirken Bhutan zengin hidroelektrik kaynaklarını kullanarak madencilik yoluyla varlık biriktirdi. Ancak hükümetin madenciliği durdurmuş olabileceğine dair spekülasyonlar artıyor. Arkham verilerine göre 100 bin doları aşan son Bitcoin girişi bir yıldan uzun süre önce gerçekleşti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bhutan hükümeti 100 Bitcoin daha transfer etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

12:19
Uğurcan, yine Trabzonspor’a çuvalla para kazandıracak
Uğurcan, yine Trabzonspor'a çuvalla para kazandıracak
12:07
Görüntüsü ortaya çıktı Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
Görüntüsü ortaya çıktı! Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
11:54
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:25:40. #7.13#
SON DAKİKA: Bhutan hükümeti 100 Bitcoin daha transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.