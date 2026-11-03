Binance çekim kısıtlamalarını azaltıyor

Binance'in son açıklamasına göre Ethereum ağında ENA, USDE, PENDLE, WLD, SHIB, ONDO ve LINK dahil çok sayıda token yeniden çekilebilir hale geldi. Solana tarafında ise PUMP, RENDER, RAY, TRUMP, PENGU, JUP, PYTH, BONK, WIF ve JTO gibi varlıklar listeye eklendi.

Borsa, bu duyurudan önce Ethereum üzerinden RLUSD, USD1, TUSD, FDUSD ve XUSD çekimlerini yeniden açmıştı. Yeni liste, 1 Kasım'da belirli ağ ve varlıklarla başlayan hizmetin daha geniş bir kapsama ulaşmasını sağladı.

ÇEKİMLER AĞ VE VARLIK BAZINDA AÇILIYOR

İkinci aşamanın Türkiye saatiyle 07.00'den itibaren kademeli olarak başlaması planlandı. Binance, duyuruda yer alan tüm varlıkların aynı anda erişime açılmayacağını, her ağ ve varlık için güvenlik ve operasyon kontrollerinin ayrı tamamlanacağını belirtti.

Öncelik sırası, kullanıcıların son bir haftadaki çekim taleplerine göre belirleniyor. Dolayısıyla bir tokenin belirli bir ağda yeniden çekilebilir olması, aynı tokenin diğer ağlardaki transferlerinin de açıldığı anlamına gelmiyor. Yatırma işlemleri ise açık tutuluyor.

Binance, kullanıcıların seçtikleri varlık ve ağın durumunu çekim ekranından veya ağ durumu sayfasından kontrol etmelerini istedi. Yoğunluk nedeniyle işlemlerin normalden uzun sürebileceğini belirten borsa, başarısız çekimlerde kısa bir süre sonra yeniden denenebileceğini açıkladı. Kalan işlemlerin tamamının açılacağı kesin bir saat paylaşılmadı.

ÇEKİMLERİ HIZLANDIRMA VAADİNE KARŞI UYARI

Borsa, yeniden açılış sürecini kullanmaya çalışan dolandırıcılara da dikkat çekti. Binance'i taklit eden kişilerin özel mesaj, e-posta veya grup sohbetleri üzerinden çekimleri hızlandırma, öncelikli işlem sağlama ya da tazminat alma vaadinde bulunabileceğini bildirdi.

Binance, çekim sırası satmadığını ve bir ağ ya da varlığı kullanıma açmak için kullanıcıdan ücret istemediğini vurguladı. Çekimin tamamlanması için başka bir cüzdana para gönderilmesi, cüzdan bağlanması veya işlem imzalanması yönündeki taleplerin de kendisine ait olmayacağını belirtti.

Borsa, bekleyen işlemlerin durumunun resmî uygulamadan izlenmesini istedi. Kurtarma duyurusunda ayrıca saldırının mali yükünü kendisinin üstleneceğini ve çalınan varlıklardan kaynaklanan kayıpları kullanıcılara yansıtmayacağını yineledi.