Binance Circle ortaklığını büyüttü - Son Dakika
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Binance Circle ortaklığını büyüttü

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Binance Circle ortaklığını büyüttü
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Binance, stablecoin ihraççısı Circle'dan 100 milyon dolar değerinde hisse alarak USDC kullanımını artırmaya yönelik beş yıllık anlaşmasını genişletti. Anlaşma, Binance borsasındaki USDC likiditesini ve Circle'ın cüzdan altyapısındaki kullanımı büyütmeyi hedefliyor.

Circle, 17 Eylül'de Binance'a özel yerleştirme yoluyla 1 milyon 237 bin 11 Class A hissesi sattı. Hisselerin birim fiyatı 80,84 dolar olarak belirlenirken işlemden elde edilen toplam gelir 100 milyon dolar oldu.

USDC TUTARINA GÖRE AYLIK TEŞVİK ÖDEMESİ

Genişletilen ticari düzenleme kapsamında Circle, Modular Smart Contract Wallet altyapısında tutulan USDC miktarına göre Binance'a aylık teşvik ödemesi yapacak. Binance da platformunda USDC kullanımını artıracak ek faaliyetler yürütmeyi kabul etti.

Beş yıl süreli anlaşma, tarafların belirli koşulların oluşması halinde sözleşmeyi daha erken sona erdirmesine izin veriyor. Yeni düzenleme, şirketlerin Kasım 2024 ve Ağustos 2025'te imzaladığı önceki anlaşmaların yerini aldı.

Binance, satın aldığı Circle hisselerini iki yıla kadar satamayacak, devredemeyecek veya rehin veremeyecek. Borsa, bu süre boyunca hisselere ilişkin oy haklarını koruyacak. Circle'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna sunduğu 8-K bildiriminde işlemin ayrıntıları yer aldı.

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