Binance kurucusundan Bitcoin ve altın karşılaştırması - Son Dakika
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Binance kurucusundan Bitcoin ve altın karşılaştırması

Binance kurucusundan Bitcoin ve altın karşılaştırması
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Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao, Bitcoin'in gelecek boğa döngüsünde altını piyasa değerinde geçebileceğini söyledi. Aynı konuşmada bunun neden hızlı olmayacağını da anlattı ve gerekçe olarak devletlerin altın etrafında kurduğu sistemleri gösterdi.

Konuşma Hong Kong'da düzenlenen Bitcoin Asia 2026 konferansında yapıldı. Zhao burada aradaki farkı rakamla verdi ve altının piyasa değerinin hâlâ Bitcoin'inkinin yaklaşık 10 katına ulaştığını belirtti.

Bu farkın kapanmasını fiyat meselesi saymıyor. Zhao, sürecin yatırımcıların rezerv varlıklara bakışındaki daha geniş bir değişimin parçası olacağını savunuyor.

Zhao, "Büyük ülkeler altın etrafında kapsamlı değerleme, rezerv ve işlem sistemleri kurdu. Bu nedenle Bitcoin'e geçiş bir gecede gerçekleşmeyecek." dedi.

Zhao ayrıca egemen devletlerin rezerv dağılımının zamanla dijital varlıklara kayacağını savundu. Bitcoin'in stratejik kripto rezervlerinde yüzde 50'den fazla pay alacağını öngördü. Binance'in kurucu ortağı, Binance ekosistemiyle bağlantılı BNB'yi de Ethereum'la birlikte aynı sepette saydı.

Açıklamalar Bitcoin ile altının değer kazandığı bir haftada geldi. Bitcoin geçen hafta yüzde 25'ten fazla yükseldi. Altın ise 4600 doların üzerine çıktı.

YAPAY ZEKA KRİPTOYA STABLECOİN ÜZERİNDEN GİRECEK

Kurucu ortağa göre yapay zeka ile kriptonun birleşmesi büyük olasılıkla stablecoinlerle başlayacak.

Zhao, "Bence süreç büyük olasılıkla stablecoinlerle başlayacak. Stablecoin kabul etmeye başladığınızda Bitcoin'i eklemek çok kolay olacak." dedi.

Ödeme cephesinde Zhao, yapay zeka destekli alım satımın yapay zeka tarafından yürütülen ödemelerden önce gelişeceğini öngördü. Alım satımın hızlı analiz ve uygulama gerektirdiğini, tüketicilerin ödemelerin çoğunu geleneksel kartlarla zaten kendilerinin tamamlayabildiğini söyledi.

Alım satımda yapay zekanın sağlayabileceği verimliliği değerlendiren Zhao, "Çok büyük miktarda bilgiyi hızla toplamanız, haberlere çabuk tepki vermeniz ve grafikleri analiz etmeniz gerekiyor. Nasıl işlem yaparsanız yapın, yapay zeka verimliliği muhtemelen on katına çıkarabilir." dedi.

Yayım sırasında Bitcoin 79 bin 181 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içinde 80 bin 527 dolara çıktıktan sonra geri çekildi.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

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Son Dakika Kripto Para Binance kurucusundan Bitcoin ve altın karşılaştırması - Son Dakika

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