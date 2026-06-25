Binance Yunanistan\'daki MiCA başvurusunu geri çekti

Binance, Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu'na (HCMC) sunduğu başvuruyu geri çekerek yetki için başka bir AB üyesi ülkeye yönelmeyi planlıyor. Şirket çarşamba günkü açıklamasında, "O üye ülkeyi açıklamaya hazır olduğumuzda bunu kamuya duyuracağız." ifadesini kullandı.

Geri çekilme, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesinin geçiş döneminin sona ereceği 1 Temmuz'dan günler önce geldi. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), son tarihe kadar yetki alamayan kripto hizmet sağlayıcılarının AB faaliyetlerini sonlandırmak için "acil" adımlar atması gerektiğini bildirdi. Binance birden fazla düzenleyiciyle görüşmüş ancak resmi başvuruyu yalnızca Yunanistan'da yapmıştı. Borsa İrlanda ve Letonya ile de temas kurdu, ancak geçmişteki kara para aklama cezaları, uluslararası yapısı ve risk alma kültürü nedeniyle bu görüşmeler olumlu ilerlemedi.

Borsa açıklamasında, 1 Temmuz'dan önce "geçerli gerekliliklere uyumlu" kalmak için gerekli adımları atacağını belirtti. Bazı kullanıcıların bu süreçten etkilenebileceğini ve etkilenen kullanıcılarla doğrudan iletişime geçeceğini duyurdu. Şirket, tüm kullanıcı fonlarının güvende olduğunu vurguladı.

EURO İŞLEMLERİNDE YÜZDE 18,5 PAY

Lisans engelinin Binance'in işine etkisi sınırlı olabilir. CryptoQuant analisti Maartunn'a göre euro cinsinden işlem çiftleri, borsanın küresel spot hacminin yaklaşık yüzde 1'ini oluşturuyor. Yine de Binance, Avrupalı kullanıcılar için önemli bir işlem merkezi olmayı sürdürüyor. Borsa 2026'da günlük 100 milyon ile 250 milyon dolar arasında euro paritesi hacmi işledi ve bu rakam zaman zaman 600 milyon dolara çıktı. Binance, yıl içinde euro cinsinden spot işlemlerde yüzde 18,5 payla Kraken'in yüzde 43,3'lük payının ardından ikinci sırada yer aldı.

Şirket, 16 Haziran'da AB düzenleyicilerinin başvurusunu reddetmeye hazırlandığı yönündeki iddiaları geri çevirmiş ve Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu'nun başvuruyu incelediğini ve uyumlu bulduğunu, sürecin ESMA değerlendirmesine tabi olduğunu söylemişti. Borsa o dönemde sürecin yetkilendirmeye doğru ilerlemesini beklediğini ifade etmişti.